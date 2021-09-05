Музеи, театры и галереи. Где в Подмосковье потратить «Пушкинскую карту»

Молодые люди в России с 1 сентября получили возможность покупать билеты в музеи и театры за счет государства. Для этого придумали «Пушкинскую карту», на которую каждый год будут начисляться деньги. «360» ответил на популярные вопросы и собрал места в Подмосковье, в которые можно отправиться с «Пушкинской картой».

Что такое «Пушкинская карта»

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала по всей России 1 сентября. Карта дает возможность покупать за счет государства билеты в организации культуры: театры, музеи, галереи, концертные площадки, библиотеки и так далее.

Деньги на карте будут пополняться один раз в год. До конца этого года у молодых людей есть возможность потратить на билеты три тысячи рублей. В 2022 году наминал карты составит пять тысяч рублей. Эту сумму нужно будет потратить в течение 12 месяцев. При этом «Пушкинской картой» можно расплатиться только за билеты. Ничего другого по ней купить нельзя.

Как получить «Пушкинскую карту»

Оформить карту могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на госуслугах и подтвердить свою учетную запись. После этого потребуется установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Оно доступно как в App Store, так и в Google Play.

Пользователи могут получить виртуальную «Пушкинскую карту». Те, кто захочет иметь пластиковую карту, сможет ее заказать в отделениях Почта Банка. Дизайн карты можно будет выбрать из пяти разных вариантов. Для получения карты нужно будет предоставить паспорт или СНИЛС.

Источник фото: РИА «Новости»

Куда можно пойти

Выбрать мероприятие для посещения можно в мобильном приложении или на сайте «Культура.РФ». Для удобства пользователей есть поиск по конкретному городу, дате проведения и формату события.

Купить билеты можно в приложении, на сайте или в кассе музея, театра и так далее.

Куда пойти по «Пушкинской карте» в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья могут выбрать из 47 учреждений культуры. Все они указаны на карте, доступной на сайте правительства Московской области. В описании есть название учреждения, ссылка на сайт, номер телефона и точный адрес. Так же для выбора мероприятия можно воспользоваться афишей, выбрав фильтр «Афиша Московской области».

Знакомство с подмосковными музеями можно начать с Музейного комплекса памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Он находится в деревне Петрищево Рузского городского округа.

Комплекс состоит из музея «ЗОЯ», Дома Кулика, где девушка провела последнюю ночь перед казнью, мемориала на месте казни и места первого захоронения. В музее можно услышать историю жизни и подвига Зои Космодемьянской, а также прочувствовать героизм и мужество советского народа.

Источник фото: mk-zoya.ru

Еще одним местом для посещения может стать Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль». Это место является памятником русского оборонного зодчества первой трети XVI века. Посетители смогут увидеть единственный полностью сохранившийся кремль в Подмосковье. На территории часто проводят различные выставки.

Источник фото: museumzaraysk.ru

Если хочется прогуляться по старинной дворянской усадьбе, то можно отправиться в деревню Мураново Пушкинского городского округа. Там находится Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева». Имение XIX века расположено в живописном тихом месте. Некоторое время в нем жил поэт Евгений Баратынский. Собрание музея насчитывает более 28 тысяч экспонатов.

Источник фото: muranovo-museum.ru

Частые вопросы о «Пушкинской карте»

Каков срок действия «Пушкинской карты»?

Виртуальная карта действует в течение одного года. Затем она автоматически перевыпускается. Для перевыпуска пластиковой карты потребуется обратиться в банк.

Переходит ли остаток денег на следующий год?

Нет. В конце года оставшаяся на карте сумма «сгорит», а 1 января на нее поступит новая. Лучше постараться израсходовать перечисленные деньги в течение года.

Можно ли купить билеты на следующий год?

Да. Картой можно оплатить билеты на мероприятие, которое состоится только в следующем году.

Можно ли купить по «Пушкинской карте» билеты кому-то еще?

Тоже нет. Все карты именные, поэтому приобрести билет может только ее владелец. На входе на мероприятие могут попросить показать паспорт, поэтому передать кому-то билет не получится.

Будет ли действовать карта в другом городе?

Да. «Пушкинская карта» действует на всей территории страны.