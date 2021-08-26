Почти 600 тысяч жителей Подмосковья получат деньги на походы в театры и музеи

Почти 600 тысяч жителей Подмосковья получат «Пушкинскую карту» с тремя тысячами рублей. Эти деньги можно будет потратить в учреждениях культуры — сходить на концерт, спектакль, выставку или экскурсию. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Акция начнет действовать с 1 сентября. Все, кому от 14 до 23 лет, смогут до конца года получить три тысячи рублей. Деньги поступят на специальную депозитную банковскую карту.

В комитете по вопросам образования, культуры и туризма Московской области отметили, что это не разовая акция, а долгосрочная программа. Деньги на походы в театры и музеи будут приходить и в 2022, и 2023 годах. Причем со следующего года сумма вырастет до пяти тысяч рублей.

«Это беспрецедентный и интересный культурный проект. Это серьезная поддержка учреждений культуры и важный момент в развитии и воспитании подрастающего поколения», — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Чтобы получить «Пушкинскую карту», нужно установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура» и пройти регистрацию. После регистрации пользователю пришлют виртуальную банковскую карту «Мир» с возможностью подключения к смартфону в Mir Pay / Samsung Pay (а также Apple Pay и Google Pay после технической готовности).

Все, кто не сможет использовать виртуальную карту, может выпустить пластиковую карту «Мир».

В Подмосковье к проекту уже присоединились 47 учреждений культуры. Отбор участников и партнеров в регионе проводит экспертный совет при Министерстве культуры региона. Важным критерием является репертуар. В нем должны быть народные произведения, русская и зарубежная классика. Он должен быть направлен на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотической личности.

Пойти на концерт популярного рэп-исполнителя по «Пушкинской карте» не получится. Но можно будет посетить концерт классической музыки или же народного творческого коллектива, спектакль.

Узнать, какие спектакли, выставки и концерты доступны, можно на портале «PRO.Культура.РФ».

Карту нельзя пополнять. Если билет стоит чуть больше, то за него можно доплатить своей картой или наличными.