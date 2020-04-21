Оптовая стоимость бензина упала в России. Но цены на заправках останутся прежними

Продажи бензина стали невыгодными для нефтяников. Всего за неделю его оптовая стоимость упала на 11%. Сейчас компании вынуждены продавать топливо с убытком в две тысячи рублей за тонну. Но цены на АЗС снижаться не будут. Причины — государственное правило ценообразования, высокие акцизы и демпферный механизм.

С 13 по 19 апреля, подсчитали эксперты агентства «Аналитика товарных рынков», стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской бирже упала на 11%. Сейчас, сообщает РБК, оптовая цена топлива в европейской части России — порядка 35,77 тысячи рублей за тонну. При этом издержки, складывающиеся из налогов, акциза, демпферных платежей в бюджет, составляют около 38,07 тысячи рублей за тонну, а чистый убыток — 2,3 тысячи рублей.

20 апреля впервые в истории стоимость нефти на бирже опустилась до отрицательных значений. Цена американской легкой WTI опускалась до −40 долларов, российской Urals — до −2 долларов за баррель.

Чем сильнее падают нефтяные цены, тем большие суммы демпферных платежей перечисляют государству компании. В январе 2020-го они составляли порядка 100 рублей за тонну, в апреле — более 17 тысяч рублей за тонну. То есть сейчас бюджет впервые зарабатывает на демпфере. До этого государство компенсировало нефтяникам разницу между экспортной и ценой на внутреннем рынке. По прогнозам Минфина, вливания пополнят бюджет на 600–700 миллиардов рублей за год.

Оптовые цены падают из-за спроса, считает аналитик Сбербанка Андрей Громадин. Во время самоизоляции трафик упал, продажи на АЗС сократились на 30–70% в зависимости от региона. Производителям вынуждены снижать стоимость топлива и предоставлять скидки покупателям. Но в мае ситуация может стабилизироваться. Переработчики запланировали дополнительные простои НПЗ. Снижение производства моторного топлива может сократиться на четверть, а нефть и часть нефтепродуктов отправятся на экспорт.

Почему цены на АЗС не упадут?

Снижение оптовых цен практически не скажется на рознице, уверен руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. В России с 2009 года действует регуляторное правило ценообразования — «инфляция минус», по которому цены ежегодно меняются только в пределах инфляции.

«Сегодня у нефтяных компаний фактически остается только один центр прибыли — заправки. И то он очень сомнительный, потому что проливы упали. И если раньше маржинальность была достаточно хорошей, то при падении проливов, в цене бензина увеличивается удельный вес издержек», — рассказал Баженов «360».

В такой ситуации компаниям требуется большая, чем раньше, маржинальность для покрытия издержек и выхода хотя бы на операционную прибыль. К тому же на оптовые цены влияют не только спрос и предложения. Гораздо сильнее они зависят от индексов Netback и налоговой нагрузки.

«Это индексы экспортной альтернативы, которые показывают, какой должна быть цена на внутреннем рынке для того, чтобы компании было безразлично, куда поставлять товар — на экспорт или на внутренний рынок. А Netback на сегодняшний день сильно упали», — добавил Баженов.

Из-за низких индексов внутренний рынок стал для переработчиков премиальным. Но розница не может опуститься из-за давления высоких акцизов и высокого демпфера. Сейчас с каждой тонны АИ-92 пятого экологического класса каждая компания должна выплатить около 30 тысяч в бюджет. При таких параметрах демпфирующего механизма нефтепереработка, по сути, стала убыточной и работает в минус.

«Вредный» демпфер

По мнению эксперта, менять демпферные параметры и снижать расчетную цену не нужно. Но при экстремально низких, как сейчас, нефтяных ценах следует приостанавливать действие механизма. Пока стоимость топлива не вырастет до расчетной величины в 42 доллара за баррель, указанной в бюджетном правиле. Иначе платежи в бюджет продолжат «убивать» нефтепереработку, а государство, по сути, получит от нее не такие уж большие деньги.

Демпфирующий механизм заработал в России с 1 января 2019 года. Он достаточно долго калибровался, потому что первоначально нефтяники терпели убытки, перерабатывая нефть в бензин и дизтопливо. В конечном итоге расчеты усовершенствовали и государство компенсировало компаниям порядка шести-семи тысяч рублей за тонну топлива. Но одновременно правительство резко, с восьми до 13 тысяч рублей за тонну, подняло акциз.

«Нефтяники изначально не были довольны этим механизмом. Независимый топливный союз также подчеркивал, что он искажает рыночные сигналы, окончательно ломает ценовой механизм. Сейчас мы это наблюдаем на российском рынке, когда цены (на внутреннем рынке — прим. ред.) могли бы снижаться. Но демпфер существенным образом негативно влияет и на нефтепереработку, и на розницу, и на благосостояние автомобилистов», — заключил эксперт.