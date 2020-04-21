Что будет с нефтью в России? Мнение эксперта

Российские нефтяные компании терпят убытки, и причин как минимум две. Это падение потребительского спроса на бензин и демпфер — регуляторный государственный механизм, сдерживающий скачки цен на АЗС. Об этом «360» рассказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Несмотря на то, что оптовые цены на мировой бирже опустились, на розницу это не окажет никакого существенного воздействия. У крупных нефтяных компаний единственный центр прибыли — это заправки, но сейчас показатели упали из-за самоизоляции потребителей. В условиях падения „проливов“ удельная доля издержек увеличивается. Издержки необходимо покрывать, чтобы выходить хотя бы на операционную прибыль», — заявил Баженов.

Еще одна причина убытков — это так называемый индекс экспортной альтернативы, который снизился до рекордно низких значений. «Этот индекс показывает, какая цена должна быть на внутреннем рынке для того, чтобы компаниям было все равно куда поставлять товар — на экспорт или на внутренний рынок. Сейчас эта цена очень низкая. И по сути внутренний рынок является премиальным. Но цена не может просесть, давят на нее высокий акциз и высокий демпфер», — рассказал эксперт.

Помимо всего прочего, с каждой тонны бензина нефтяная компания должна выплачивать около 30 тысяч рублей в бюджет. «Это просто колоссальная цена. И неудивительно, что при таких параметрах нефтепереработка оказывается в убытке и торгует себе в минус», — заключил Баженов.

Механизм демпфера введен российским правительством с 1 июля 2018 года для того, чтобы не допустить скачков цен на АЗС для российских потребителей.