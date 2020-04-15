Эксперт объяснил снижение цен на топливо в России

По словам Баженова, в целом для топливного рынка совершено не чувствительно изменение в три или четыре копейки в плюс или минус. О какой-то тенденции можно было бы говорить, если бы цены на бензин упали на 50 копеек или на рубль.

«Сейчас подобные корректировки вызваны тем, что отдельные заправки для привлечения потребителей в силу падения спроса понижают цены. Но такая корректировка не будет устойчивой и долгосрочной, таким будет только рост цен», — заметил собеседник информагентства.

Он напомнил, что в России очень сильно упал спрос на бензин. В особенности это касается крупных городов, где значительно снизился автомобильный трафик.

«Когда мы говорим „в рамках инфляции“, то имеется в виду, что рост цен будет в пределах и, может быть, ниже. Но насколько ниже, это уже конкретный вопрос, связанный с годовыми темпами инфляции и прочими факторами», — подытожил специалист.