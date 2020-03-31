В транспорте стало пусто. Трафик метро упал на 85%, ДТП стало меньше на 87%

Трафик в подземки упал на 85%, автобусы и трамваи в понедельник опустели на 74%, электрички — на 56%, а такси — на 47%. Также москвичи стали меньше пользоваться каршерингом — на 39%. Число аварий сократилось на 87%.

Аналитические данные актуальны на 22:00 по московскому времени. Сравнение идет с аналогичным периодом 2019 года.

Дороги в Москве стали почти пустыми. На 70% меньше машин, чем три недели назад, уточнили в Дептрансе Москвы.

В оперштабе призвали изучить обновленные правила нахождения в городе и соблюдайть социальную дистанцию.