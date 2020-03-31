    31 марта 2020, 00:40

    В транспорте стало пусто. Трафик метро упал на 85%, ДТП стало меньше на 87%

    Наталья Жуковская

    В понедельник москвичи и жители Подмосковья почти не пользовались метро. Наземный транспорт в столице, пригородные электрички и такси тоже меньше пользуются спросом. Об этом сообщил оперштаб.
    В транспорте стало пусто. Трафик метро упал на 85%, ДТП стало меньше на 87%

    Трафик в подземки упал на 85%, автобусы и трамваи в понедельник опустели на 74%, электрички — на 56%, а такси — на 47%. Также москвичи стали меньше пользоваться каршерингом — на 39%. Число аварий сократилось на 87%.

    Аналитические данные актуальны на 22:00 по московскому времени. Сравнение идет с аналогичным периодом 2019 года.

    Дороги в Москве стали почти пустыми. На 70% меньше машин, чем три недели назад, уточнили в Дептрансе Москвы.

    В оперштабе призвали изучить обновленные правила нахождения в городе и соблюдайть социальную дистанцию.