Банды, которых нет. Террористы с Северного Кавказа держали людей в страхе 20 лет

Российские силовики ликвидировали всех главарей бандформирований на Северном Кавказе. За последние 10 лет в РФ предотвратили 200 терактов, а только за 2020 год ликвидировали 71 ячейку террористов. Какие банды ХХI века отличались особой жестокостью, вспомнил «360».

Глава Федеральной службы безопасности и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников рассказал о проделанной работе в интервью «Российской газете» по случаю 15-летия НАК.

Стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, по его словам, удалось благодаря координации силовиков комитетом. Почти все очаги активности террористов ликвидированы, за 10 лет предотвращены порядка 200 терактов. В 2020-м силовики уничтожили 71 ячейку террористов, изъяли из незаконного оборота около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, более трех тысяч мин, гранат и иных боеприпасов.

В ходе борьбы с финансированием экстремизма заблокированы финансовые активы более 1,2 тысячи лиц, которых заподозрили в причастности к терроризму, на общую сумму более 57 миллионов рублей.

Террористы Шамиля Басаева

Бортников предупредил, что всех организаторов и исполнителей терактов в России неминуемо настигнет кара. Неважно, где они находятся и сколько времени прошло. Заявление главы ФСБ касается в том числе членов банды Шамиля Басаева. В 1999 году они участвовали в убийстве российских военных. Погибли 15 человек, 28 получили ранения.

Список организованных самим Басаевым терактов длинный: захват Буденновска в 1995 году, Театрального центра на Дубровке во время спектакля «Норд-Ост» в 2002-м, нападение на школу в Беслане и другие боевые операции.

Уголовное преследование Шамиля Басаева и еще шести боевиков прекратили из-за их смерти. За последние 20 лет осудили более 80 человек, причастных к деятельности банды, в розыске — еще 28.

Бандформирование Доку Умарова

В октябре 2007 года чеченский сепаратист-исламист Доку Умаров создал «Кавказский эмират» (самоназвание «Имарат Кавказ»)*. Верховный суд РФ в феврале 2010 года признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории России. Летом того же года США официально включили Доку Умарова в перечень международных террористов.

Умаров неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты в РФ. В 2009 году он заявил, что его боевики подорвали поезд «Невский экспресс». Взрывы в московском метро в 2010-м и столичном аэропорту Домодедово в 2011-м он тоже приписал себе.

Информация о гибели Доку Умарова периодически появлялась в СМИ, но потом сведения опровергали. Силовики ликвидировали лидера боевиков в сентябре 2013 года, а в апреле 2014-го ФСБ подтвердила его гибель официально.

Группировка Аслана Батюкаева

В январе 2021 года ликвидировали банду Аслана Батюкаева. Террористы дважды уходили от преследования, но в третий раз скрыться им не удалось. Батюкаев вместе с Умаровым основал «Имарат Кавказ»*. Возглавлял так называемый лесной джамаат — его боевиков уничтожили в 2011 году. Он же фигурировал в уголовном деле о теракте в аэропорту Домодедово.

Боевик готовил теракт в Москве, намеченный на апрель 2011 года. Однако базу бандитов ликвидировали, и преступление им совершить не удалось.

«На счету Бютукаева и организация приготовления к другим террористическим актам в Ингушетии, которые были пресечены правоохранительными органами», — рассказывали в СК РФ. Террорист вместе с соучастниками собирался устроить теракт на праздновании Дня Победы в республике и на 1 сентября — в Назрани.

По данным СМИ, Бютукаев причастен к расстрелу в центре Грозного наряда ДПС и захвату здания Дома печати в 2014 году. От имени чеченских боевиков в 2015-м он присягнул лидеру ИГ** Абу Бакру аль-Багдади.

*«Кавказский эмират» (самоназвание «Имарат Кавказ») — террористическая организация, запрещенная в РФ решением суда.

** ИГ/«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.