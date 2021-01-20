Один из убитых в Чечне боевиков был причастен к теракту в Домодедово

О ликвидации шестерых боевиков на окраине селения Катар-Юрт в Чечне ранее заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он назвал имена четырех преступников, среди которых был и Бютукаев.

Спецоперацию выполнил полк полиции специального назначения регионального МВД имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Операцией руководил командир полка Замид Чалаев.

По словам Кадырова, Чечня выполнила задачу по наведению порядка и уничтожению террористов. Ее поставил президент Владимир Путин.

Теракт в Домодедово произошел 24 января 2011 года. Террорист Магомед Евлоев подорвал себя в зале международных прилетов. Тогда погибли 37 человек. НАК уже на первых стадиях расследования подозревал в организации теракта командира боевиков Аслана Бютукаева. Выдвигалась версия, что боевик примерно за полгода до теракта познакомился с Евлоевым, а потом завербовал его.

Ответственность за случившееся взял на себя чеченский сепаратист-исламист Дока Умаров. Его убили в 2013 году.