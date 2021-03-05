Членов банды Басаева отправили в колонию за нападение 22-летней давности

Суд признал виновными в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году двух жителей Ставропольского края. Обвиняемых приговорили к 13 и 14 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова. Они признаны виновными в совершении преступления… «посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

По данным следствия, обвиняемые с 7 по 24 августа 1999 года совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил России, которые обеспечивали общественную безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. Обвиняемые действовали в составе банды Басаева и Хаттаба. Жертвами обстрела стали 33 человека, еще 34 человека пострадали.

«Приговором суда Бегельдиеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, Отепову — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК.

По этому делу, как отметили в ведомстве, 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. В отношении семерых боевиков, в числе которых Шамиль Басаев, дело прекращено в связи с их смертью. Сейчас устанавливается причастность к делу еще двоих подозреваемых.

О задержании сотрудниками ФСБ еще двух участников банды Басаева и Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году, стало известно в середине февраля. ФСБ совместно со Следственным комитетом сформировали доказательную базу, которая подтверждает участие задержанных в данном преступлении.

Сотрудники спецслужб продолжают разыскивать участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности.