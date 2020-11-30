Членов самой известной банды России задерживают уже 20 лет. В чем сложность поимки террористов Басаева

Арестованы еще два члена банды Шамиля Басаева, участвовавшие в убийстве российских военных в 1999 году. В разное время правоохранители ловили преступников из формирования, а СМИ говорят, что за последние 20 лет осудили более 80 человек, а в розыске еще 28.

Свежее задержание

В Чечне задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба — Асланбека и Саламбека Идаловых. Они участвовали в убийстве российских военных в 1999 году. Тогда погибли 15 человек и 28 получили ранения. Поиски других боевиков, избежавших наказания, продолжаются.

Уголовное дело расследуется по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В этой истории речь идет о бое 4 октября 1999 года у станицы Червленая Шелковского района Чечни. По некоторым данным, это был первый бой второй чеченской войны.

Тогда ранним утром из засады боевики атаковали военнослужащих девятой роты 255 гвардейского мотострелкового полка. Помимо жертв, нападавшие взорвали танк Т072, БМП-2 и несколько машин. Многие инициаторы атаки были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.

Оставшиеся боевики

Периодически в СМИ появляются данные о задержаниях боевиков Басаева. В октябре Следственный комитет подтвердил, что силовики поймали еще двух единомышленников Басаева. Они участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Их имена — Расул Майлубаев и Загир Якубов. Оба являются уроженцами Ставропольского края.

В июне Шатойский суд Чечни приговорил к 15,5 года колонии строгого режима участника банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в Чечне под Улус-Кертом 29 февраля 2000 года.

Также в июне ФСБ задержала еще двух членов банды — Суртланбека Аджиньязова 1972 года рождения и Русланбека Арсланова 1969 года рождения. Оба тоже родились в Ставропольском крае.

За прошедшие с момента нападения годы задержали и осудили более 80 человек, атаковавших Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Они получили различные сроки, а максимальный составил 19 лет лишения свободы.

Бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба напали на Дагестан в августе–сентябре 1999 года — в то время, когда Басаев вместе с Хаттабом возглавили Исламскую миротворческую бригаду и объединенные отряды полевых командиров.

У Басаева длинный список организованных терактов. В 1995 году он захватил город Буденновск и 1,5 тысячи мирных жителей. Тогда погибли более 130 человек. В 2002 захватил заложников людей в Театральном центре на Дубровке во время спектакля «Норд-Ост» (официально погибли 129 человек, по данным общественной организации «Норд-Ост», погибли 174 человека). В 2004 напал на школу в Беслане, в результате чего погибли более 330 человек, включая 186 детей. И это не весь список.

Из крупных боевых операций: штурм Грозного чеченскими боевиками, рейд на Ингушетию, нападение на Нальчик (Кабардино-Балкария) и Дагестан.

Против семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, уголовное преследование прекратили из-за их смерти. В розыске продолжают находиться 28 человек.

Сложность борьбы с бандой

Многих нет в живых

Политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев в беседе с «360» объяснил, почему членов банды Басаева так трудно найти. По его словам, формирование — это небольшая армия, в котором были подразделения и так далее. Например, при атаке на больницу в Буденновске, их было около 200. А во время нападения на Дагестан, по данным СМИ, в банде Басаева были 1,5 тысячи человек.

Их ловят, никого в покое не оставляют. Для них это история чрезвычайно досадная. Многие из них думают, что никто их уже искать не будет. Почему многих до сих пор не поймать? Государство у нас милосердное, но еще вот в чем момент — многих уже нет в живых, их физически уничтожили во время второй чеченской кампании Андрей Медведев.

Очень многие члены банды Басаева погибли при попытке уйти из Грозного. Боевики смогли достать карту минных полей, но та, которая показывала мины около города, была фальшивой. И в итоге басаевцы вышли на поле противоборствующих сил и подорвались.

Медведев отметил, что членов банды Басаева ловят, несмотря на изменение мест жительства, паспортов и других документов. Но все равно это сложная работа, так как этих людей физически много. Ведь ловят боевиков, которые не только напали на гвардейский полк, но и тех, кто атаковал буденновскую больницу, штурмовал Грозный и так далее.

«Когда их задерживают, они очень удивляются, думают, что все закончилось. Но ничего не закончилось. Рано или поздно их находят и сажают. Вообще в этом смысле наше государство достаточно милосердное, потому что по-хорошему за то, что члены этих незаконных вооруженных формирований сделали, их можно и не задерживать, можно ликвидировать при задержании. Тем не менее их задерживают, придают суду. Это свидетельство качества работы отечественных спецслужб, для которых, как было принято говорить, — никто не забыт, ничто не забыто», — сказал Медведев.

Тайные помощники

Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов в разговоре с «360» отметил, что бывшие члены банды Басаева не только старательно маскируются, меняют сферу деятельности и место проживания, но и стареют — все-таки прошло уже более 20 лет. То есть их внешность меняется — темные волосы становятся седыми, бороду можно как отрастить, так и сбрить. Но за свои преступления прощения им не будет, и они это знают, сказал Ниязов.

«У них уже совершенно другое мировоззрение. Даже если они осознают бесперспективность своей борьбы, они будут продолжать ее вести», — уверен Ниязов.