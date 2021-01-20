Последние боевики Чечни. Как уничтожили банду Бютукаева

В Чечне заявили о победе над бандподпольем. Точкой в этом деле стала ликвидация банды Аслана Бютукаева. От преследования ей удавалось уходить дважды, но скрыться в третий раз не удалось.

Шесть человек из банды находились в федеральном розыске. Личности четверых уже установили: уничтожены сам Бютукаев, Базаркаев, Саралиев и Доршаев.Как уточнила «Газета.ru», трое террористов — уроженцы Чечни. Еще один — родом из Астраханской области, пятый — из Талды-Курганской области Казахстана.

По данным НАК, на которые сослалось РИА «Новости», среди боевиков Бютукаев были украинцы. Их нейтрализовали в ходе спецопераций еще в прошлом году.

Чем занималась банда

В 2007 году, напомнили в пресс-службе СК РФ, Аслан Бютукаев вместе с Доку Умаровым основали запрещенную на территории РФ преступную организацию «Имарат Кавказ»*, руководили ей и ее структурными подразделениями. Бютукаев, уточнил «Интерфакс-АФН», возглавлял так называемый «лесной джамаат». В марте 2011 года банду ликвидировали.

Бютукаев вместе с Умаровым фигурировали в уголовном деле о теракте в аэропорту Домодедово. При взрыве, который прогремел 24 января 2011 года, погибли 37 человек. Еще 164 пострадали. По другим данным, пострадавших было 172.

Следствие установило, что теракт устроил 20-летний Магомед Евлоев из Ингушетии. Он активировал самодельную бомбу массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Подготовкой исполнителя занимался как раз Бютукаев.

В СК добавили, что боевик готовил теракт в Москве, который был намечен на апрель 2011 года. Однако базу бандитов ликвидировали и преступление им совершить не удалось.

«На счету Бютукаева и организация приготовления к другим террористическим актам в Ингушетии, которые были пресечены правоохранительными органами», — добавили в ведомстве. Вместе с соучастниками он намеревался устроить теракт на праздновании Дня Победы в республике и на 1 сентября — в Назрани.

СМИ писали, что Бютукаев причастен к расстрелу в центре Грозного наряд ДПС и захвату здания Дома печати в 2014 году. В 2015 году от имени чеченских боевиков он присягнул лидеру ИГ** Абу Бакру аль-Багдади.

Поймать террориста

В марте 2011 года появилась информация о гибели Бютукаева в ходе спецоперации в Ингушетии, но подтверждения она так и не получила. СК заочно обвинил боевика в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Его объявили в федеральный розыск.

От преследования и боестолкновения банда уходила дважды. Третий раз стал последним: в результате спецоперации, в разработке которой лично принимал участие глава Чечни Рамзан Кадыров, силовики уничтожили шесть человек.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти», — подчеркнул чеченский лидер.

Он добавил, что опознанные из числа уничтоженных у окраины Катар-Юрта террористы «были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики».

Давно покинувшие Чечню боевики, по словам Кадырова, находятся на Ближнем Востоке. Он пообещал тем, кто решит «нарушить покой наших граждан», «такую же участь».

Сейчас на месте ликвидации банды Бютукаева работают следователи регионального СК РФ. Им предстоит изъять образцы для генетических и других экспертиз, чтобы подтвердить личности участников бандподполья.

*«Имарат Кавказ» — организация, запрещенная на территории РФ решением суда.

** ИГ/«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.