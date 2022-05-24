ВСУ заминировали выход Днепра в Черное море

Вооруженные силы Украины заминировали выход к Днепро-Бугскому лиману, который соединяет Днепр и Черное море. Об этом ТАСС рассказал помощник главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Днепро-Бугский лиман полностью заминирован украинской стороной, там все обстреливается. Это со стороны Очаково в Николаевской области», — сообщил он.

При этом Стремоусов подчеркнул, что выход в Черное море со стороны Херсонского порта остается свободным.

Стремоусов также говорил, что Херсонская область находится под надежной защитой российских войск.

При этом он заявлял о необходимости размещения в регионе постоянно действующей российской военной базы. Стремоусов объяснил, что присутствие ВС РФ гарантирует безопасность жителей Херсонской области.