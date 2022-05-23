Крым сообщил об изменении статуса Азовского моря

Азовское море теперь находится в совместном пользовании России и Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — сказал Мурадов РИА «Новости».

Он отметил, что после освобождения южной части Запорожской и Херсонской областей от украинских националистов и определения их статуса, власти Украины, вероятно, потеряют выход к Азовскому морю.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в результате спецоперации Украина потеряла выход к Азовскому морю. Таким образом удалось сорвать планы НАТО закрепиться в регионе и построить там военные базы.

Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. Как объявил президент РФ Владимир Путин, ее целью являются денацификация и денационализация соседней страны. Он подчеркнул, что нужно остановить продолжающиеся на протяжении восьми лет геноцид и издевательства над жителями Донбасса.