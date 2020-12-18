Артисты на заработках. Лолита, Меладзе и Kiss проведут новогодние праздники в Дубае

На Новый год российские и зарубежные артисты отправятся в Эмираты. В праздничную ночь в Дубае выступят Лолита и американские рокеры Kiss. А в Рождество — Валерий Меладзе и ВИА Гра. Стоимость билетов, конечно, зашкаливает. Но потому музыканты туда и едут, поясняют критики. Они совмещают нехилые гонорары с возможностью отдыха на роскошных курортах.

На Новый год Лолита Милявская уедет из России в ОАЭ. По словам певицы, у нее сорвались праздничные корпоративы, поэтому она выступит в Дубае, а потом с недельку отдохнет в Эмиратах.

«В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай. У меня будет там концерт в новогоднюю ночь. Он был запланирован заранее. Отработаю, а потом останусь там на отдых. Я заслужила себе его: мне он необходим», — сказала певица.

Лолита выступит в отеле Burj Al Arab Jumeirah 5* — одном из самых дорогих и роскошных не только в Дубае, но и в мире. Билет на новогодний ужин с концертом обойдется желающим в 103 тысячи рублей.

А 7 января в другом пятизвездочном отеле Armani Hotel Dubai в рамках Рождественского фестиваля пройдут гала-ужин и концерт Валерия Меладзе и группы ВИА Гра. Стоимость билета — 1800 долларов, то есть примерно 132 тысячи рублей. Но платить придется сразу за весь шестиместный столик — 10 800 долларов или около 749 тысяч рублей. От участия в российских голубых огоньках Валерий Меладзе отказался.

С середины октября в ОАЭ отдыхают сетовавший на бедность продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия. О ее новогодних концертах в Эмиратах ничего не известно. Помимо них сейчас в Дубае отдыхает рэпер Тимати.

Деньги и отдых

Эмираты — одна из немногих стран, открытых для посещения россиян. И те, у кого есть на это деньги, неплохо проводят там время, пояснил «360» телеведущий и музыкальный критик Илья Легостаев. На новогоднюю ночь в роскошных отелях Дубая соберутся зажиточные отечественные туристы. Плюс там живут богатые люди, у которых есть спрос на российских музыкантов.

«Такое не в первый раз происходит. По моему, год или два назад был целый новогодний фестиваль и туда выезжала целая делегация наших звезд. Так что для наших промоутеров Эмираты — довольно привычное направление», — добавил критик.

Как пояснил Легостаев, выступления эти эксклюзивные и являются частью праздничных банкетов и фуршетов. Поэтому полный концертный гонорар российские музыканты вряд ли получат. С другой стороны, новогодние выступления оплачиваются дороже, поэтому исполнителям могут заплатить около 70-100 тысяч евро.

«Артист должен выходить на сцену, давать концерты и зарабатывать. На него работает команда, которой нужно платить зарплату. Обычно весь декабрь, но чаще вторая его половина, были расписаны буквально по минутам. Было много мероприятий, концертов», — сказал Легостаев.

Благодаря этому исполнители зарабатывали не только на жизнь, но и промоушн — клипы, записи и так далее. Из-за пандемии доходов в конце года стало меньше. Выступать в России не получается, и звезды ищут возможность заработать за рубежом. В Дубае это можно совместить с отдыхом — зимой там комфортная погода и традиционно высокий уровень сервиса.

Денежная приманка

Любители рока смогут встретить 2021 год в компании группы Kiss. В праздничную ночь коллектив выступит в пятизвездочном Atlantis The Palm. Шоу будут транслировать по всему миру. Музыканты надеются, что выступление станет самым большим за год стримингом.

Увидеть выступление вживую смогут только постояльцы отеля. Минимальный срок бронирования — пять ночей, обойдется двоим туристам почти в 28,5 тысячи дирхамов или 567 тысяч рублей, столик на четырех человек — от 3,5 тысячи долларов или 257 тысяч рублей.

Финансовых затруднений всемирно известные рокеры, скорее всего, не испытывают, уверен музыкальный критик Евгений Бабичев. Тем не менее завлечь коллектив на выступление в отель могли только очень хорошие деньги. Найти другое логичное объяснение он затруднился, хотя в ОАЭ регулярно проходят крупные выставки и фестивали

«Этим не удивить никого. Все крупные мероприятия мирового масштаба подкрепляются выступлением звезд. Возьмите этап „Формулы-1“: утром гонка, вечером концерты. Почему нет? Там богатый регион, шейхи, туристы небедные приезжают. Туда может приехать и Мадонна, и другие топовые артисты, им всегда будет для кого выступить», — сказал Бабичев.

Как правило приглашающая сторона оплачивает проживание. Поэтому артисты могут совместить приятное с полезным: заработать и бесплатно отдохнуть.