Лолита уедет из России перед Новым годом

Артистка улетит в другую страну на заработки, поскольку испытывает трудности во время пандемии коронавируса — у нее отменились концерты. Лолита очень устала, потому что 2020 год выдался тяжелым психологически.

«Я очень устала за этот год. У меня не было передышки, поэтому я мечтаю отдохнуть после Нового года. Уходящий год оказался психически тяжелым для всех», — сказала она.

Певица не разрешала себе злиться, «распускать нюни» или впадать в депрессию. С такой установкой она и прожила все эти месяцы.

Также исполнительница назвала 2020-й странным. Она уверена, что он запомнится людям надолго.

Перед самым Новым годом Лолита уедет в Арабские Эмираты.

«В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай», — призналась звезда.

Певица даст концерт в саму новогоднюю ночь. Поэтому теперь она надеется, что местные власти не введут какие-либо ограничения и не отправят всех на карантин. После концерта Лолита останется в этой стране на отдых. Она считает, что заслужила право провести отпуск в теплом государстве, написало ИА Nation News.