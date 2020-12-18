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    18 декабря 2020, 11:17

    Лолита уедет из России перед Новым годом

    Алена Макаренко

    Певица Лолита Милявская планирует уехать из России перед новогодними праздниками. Об этом сообщил «Собеседник».
    Лолита уедет из России перед Новым годом

    Артистка улетит в другую страну на заработки, поскольку испытывает трудности во время пандемии коронавируса — у нее отменились концерты. Лолита очень устала, потому что 2020 год выдался тяжелым психологически.

    «Я очень устала за этот год. У меня не было передышки, поэтому я мечтаю отдохнуть после Нового года. Уходящий год оказался психически тяжелым для всех», — сказала она.

    Певица не разрешала себе злиться, «распускать нюни» или впадать в депрессию. С такой установкой она и прожила все эти месяцы.

    Также исполнительница назвала 2020-й странным. Она уверена, что он запомнится людям надолго.

    Перед самым Новым годом Лолита уедет в Арабские Эмираты.

    «В связи с тем, что здесь полетели все корпоративы, я действительно уеду в Дубай», — призналась звезда.

    Певица даст концерт в саму новогоднюю ночь. Поэтому теперь она надеется, что местные власти не введут какие-либо ограничения и не отправят всех на карантин. После концерта Лолита останется в этой стране на отдых. Она считает, что заслужила право провести отпуск в теплом государстве, написало ИА Nation News.