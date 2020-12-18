«Тимати никуда не врезался». Директор рэпера опровергла таран чужой яхты в Дубае
Ранее было опубликовано видео, на котором Тимати передвигается на водном мотоцикле в виде акулы. Также в ролике показана дыра в борту яхты. Утверждается, что ее протаранил певец.
«Тимати никуда не врезался. Желтая пресса. Меньше читайте», — начала разговор Тангиян.
Комментируя видео, собеседница заявила, что оно смонтировано из двух фрагментов. На первом показано отверстие в корме яхты, на втором Тимати за рулем «акулы».
«За рулем в этом видео Тимур. Он никуда не врезался. Сначала он катался, через какое-то время это произошло. Что сделали? Взяли первое видео, где он катается, а потом сняли отдельно дырку», — пояснила собеседница «360».
По словам Тангиян, Тимати катался без происшествий. После него на «акуле» поехал ее хозяин. Он и врезался в собственную яхту.
[В момент аварии] за рулем этой «акулы» был пилот — тот, кому она и принадлежит. И врезался он в свою же лодку
Собеседница сослалась на многочисленных свидетелей происшествия, которые видели, кто в тот момент находился за рулем.