«Тимати никуда не врезался». Директор рэпера опровергла таран чужой яхты в Дубае

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) во время отдыха в Дубае не врезался в яхту. Об этом «360» рассказала концертный директор музыканта Надежда Тангиян.

Ранее было опубликовано видео, на котором Тимати передвигается на водном мотоцикле в виде акулы. Также в ролике показана дыра в борту яхты. Утверждается, что ее протаранил певец.

«Тимати никуда не врезался. Желтая пресса. Меньше читайте», — начала разговор Тангиян.

Комментируя видео, собеседница заявила, что оно смонтировано из двух фрагментов. На первом показано отверстие в корме яхты, на втором Тимати за рулем «акулы».

«За рулем в этом видео Тимур. Он никуда не врезался. Сначала он катался, через какое-то время это произошло. Что сделали? Взяли первое видео, где он катается, а потом сняли отдельно дырку», — пояснила собеседница «360».

По словам Тангиян, Тимати катался без происшествий. После него на «акуле» поехал ее хозяин. Он и врезался в собственную яхту.

[В момент аварии] за рулем этой «акулы» был пилот — тот, кому она и принадлежит. И врезался он в свою же лодку Надежда Тангиян концертный директор Тимати

Собеседница сослалась на многочисленных свидетелей происшествия, которые видели, кто в тот момент находился за рулем.