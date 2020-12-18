Меладзе сдержал обещание и не снялся в «голубых огоньках»
Об отсутствии Меладзе на «голубых огоньках» рассказал изданию «Собеседник.ru» продюсер Иосиф Пригожин.
Певец еще месяц назад предложил коллегам не сниматься в телешоу, чтобы привлечь внимание властей к финансовым проблемам у представителей творческих профессий. Они возникли на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Поддержку идея Меладзе не вызвала.
Позже артист попал в топ-5 самых нежелательных звезд на «голубых огоньках». Вместе с ним на праздниках не хотят видеть Ольгу Бузову, Моргенштерна, Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Российских артистов, которые жалуются на безденежье, пристыдил поэт Илья Резник. Он посоветовал недовольным расстаться с «квартиркой или особнячком». Резник подчеркнул, что плакаться им должно быть стыдно: простые люди живут хуже и получают за «колоссальный труд» небольшие деньги.