Меладзе сдержал обещание и не снялся в «голубых огоньках»

Певец Валерий Меладзе, который призвал артистов бойкотировать новогодние «голубые огоньки», не участвовал в съемках праздничных телевизионных шоу. Такое произошло в его творческой карьере впервые.

Об отсутствии Меладзе на «голубых огоньках» рассказал изданию «Собеседник.ru» продюсер Иосиф Пригожин.

Певец еще месяц назад предложил коллегам не сниматься в телешоу, чтобы привлечь внимание властей к финансовым проблемам у представителей творческих профессий. Они возникли на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Поддержку идея Меладзе не вызвала.

Позже артист попал в топ-5 самых нежелательных звезд на «голубых огоньках». Вместе с ним на праздниках не хотят видеть Ольгу Бузову, Моргенштерна, Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Российских артистов, которые жалуются на безденежье, пристыдил поэт Илья Резник. Он посоветовал недовольным расстаться с «квартиркой или особнячком». Резник подчеркнул, что плакаться им должно быть стыдно: простые люди живут хуже и получают за «колоссальный труд» небольшие деньги.