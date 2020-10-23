Начавшаяся еще в мае перепалка между продюсером Иосифом Пригожиным и рок-музыкантом Сергеем Шнуровым недавно получила продолжение. Фотографии из Дубая, на которых запечатлены певица Валерия и ее муж, которые недавно жаловались на безденежье, вызвали новый стихотворный залп.

В мае Иосиф Пригожин заявил, что в условиях самоизоляции артисты остались без концертов и денег, поэтому государство должно им помочь. Продюсер подчеркнул, что, конечно, таких исполнителей, как Филипп Киркоров, финансовые трудности не коснуться. Но те, кто не входит в топ-10, едва сводят концы с концами.

Сергей Шнуров отозвался на его жалобу стихотворением. Пригожин обиделся и назвал музыканта «хайпожором».

На днях в Instagram появились фотографии, которые Валерия и Пригожин сделали на отдыхе в Дубае. Подписчики немедленно заинтересовались, откуда продюсер, который совсем недавно жаловался на безденежье, нашел на это деньги. Шнуров также прокомментировал фотосессию едкими строками.

Пригожин ответил на претензии. Он объяснил, что прилетел с женой на мероприятие, которое оплатили организаторы.

«В Эмиратах тоже живут люди, у которых есть праздники и разные события. И я не должен ни перед кем отчитываться, что я делаю и как я трачу свои деньги, которые зарабатываю», — сказал Пригожин.

Звезды позавидовали пенсионерам

О серьезном снижении доходов у знаменитостей говорил не только Пригожин. Народный артист России Лев Лещенко рассказывал, что многие исполнители работают в минус, так как ограничения серьезно сократили число выступлений. Он предположил, что исправить ситуацию смогут новогодние праздники, которые станут «единственным спасением для концертного дела».

Гораздо более эмоционально высказался насчет обнищания артистов Тарзан (Сергей Глушко), муж певицы Наташи Королевой. По его мнению, люди искусства пострадали больше других. Он позавидовал бабушкам и дедушкам, которые сидя дома получают пенсию.

«Все почему-то уверены, что мы самые богатые в этой стране. Нам, не имеющим возможности сейчас заработать, еще и предъявляют требования: мол, давайте еще и врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает! Мы ни копейки не имеем!» — заявил Тарзан.

Певица Татьяна Буланова подчеркнула, что ее, как волка — ноги кормят, а в пандемию концертов нет. Она призналась, что для нее самая большая проблема — найти средства к существованию. Буланова пожаловалась на ипотеку, которую нечем выплачивать, и на орущего голодного кота.

«Пусть лучше направят деньги врачам»

Однако не все представители отечественного шоу-бизнеса призывали государство обеспечить их на время простоя. Рок-музыкант Владимир Кузьмин заявил, что период пандемии они как-нибудь переживут и сами.

«Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут», — заявил музыкант.

Актриса Елена Воробей подтвердила, что негосударственным артистам сейчас тяжело. Она даже призналась, что решила продать квартиру в Черногории. Но предложила не сравнивать знаменитостей, которые располагают элитной недвижимостью, и обычных людей. Им сейчас значительно тяжелее.

Дрессировщик и артист Юрий Куклачев призвал звездных артистов умерить аппетит, ведь многим людям сейчас нечего есть.

Художник Никас Сафронов отказался верить, что известные артисты находятся на грани нищеты. Хотя признал, что во время пандемии зарабатывать «приличные деньги» у них не получится.

Музыкант Юрий Лоза его поддержал. «Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег», — объяснил он. Певец Григорий Лепс назвал жалобы артистов на бедственное положение неправильной политикой.

«А у кого оно сейчас небедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее», — заявил Григорий Лепс.

Денег нет, но они держатся

Несмотря на затишье в концертной жизни страны и карантинные меры на границах, некоторые российские звезды все-таки сумели покинуть Россию, и отдохнуть за границей. Певец Филипп Киркоров вместе с двумя детьми уехал на Крит на частном самолете.

Исполнительница Анна Седокова улетела с баскетболистом Янисом Тиммом сперва в Нью-Йорк, а затем и в Майами.

Еще одна украинская певица Светлана Лобода с дочками отбыла на греческий остров Миконос — также частным джетом.

Во Францию, сделав скандальное заявление о необходимости коронавируса, уехала телеведущая и Виктория Боня.