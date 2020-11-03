Врач объяснил, нужна ли вакцинация пациентам с антителами к COVID-19

По его словам, даже высокие значения наличия антител не должны давать ложное чувство безопасности. Специалист пояснил, что улучшить защитный барьер можно с помощью вакцинации. Самую надежную защиту получат те, кто переболел COVID-19, а потом сделал прививку.

«Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше, чем после перенесенного заболевания», — пояснил медик.

Болибок добавил, что вакцинация в обязательном порядке нужна тем, кто перенес коронавирус в легкой и самой тяжелой формах.