У некоторых испытателей российской вакцины выявили COVID-19. Этому есть объяснение

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у некоторых испытывающих «Спутник V» подтвержден COVID-19. Однако им могли ввести плацебо.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем привести только в середине ноября», — сказал Гинцбург. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, половина принимающих участие в исследовании добровольцев получила первый компонент препарата. Еще девять тысяч человек привились уже во второй раз.

Центр имени Гамалеи создал первую в мире вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Препарат находится на третьем, пострегистрационном этапе исследований. Об этом напомнило РИА ФАН.

В исследованиях должны принять участие 40 тысяч добровольцев. Причем десяти тысячам из них введут плацебо. Медики идут на такой шаг, чтобы проверить эффективность «Спутника V».

На днях стало известно, что в России начато производство второго препарата от коронавируса — «ЭпиВакКорона». Его разработал центр «Вектор».