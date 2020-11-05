Вирусолог рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Также он уточнил, что существующие вакцины имеют различия и совершенно разные побочные эффекты. По словам Аграновского, врач должен разбираться в этом и дать рекомендации каждому индивидуально, исход из статистических данных применения препаратов.

«Если человек здоров, и у него нет каких-то отягощающих обстоятельств, то человек может прислушаться к своему выбору. В какую вакцину поверил, ту он и может использовать», — заключил Аграновский.

Ранее ученые выяснили, что прививка против гриппа может иметь защитный эффект для пациентов с коронавирусной инфекцией. По их данным, люди, которые вакцинировались, в несколько раз реже попадали в отделение интенсивной терапии.

В результате исследователи обнаружили, что у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, которые не делали прививку от гриппа за последний год, шансы госпитализации в клинику выросли в 2,44 раза, а возможность попасть в ОИТ в 3,29 раза по сравнению с теми, кто был вакцинирован.