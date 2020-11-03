Опасность повсюду. Названы места, где легче всего подхватить коронавирус

Коронавирус можно подхватить не только в транспорте или магазине, но и совсем недалеко от дома. Например, в пустом лифте, если перед этим там проехал больной человек. Частички вируса способны долго удерживаться на банкнотах, чипсах, орешках, экранах гаджетов или на пальцах.

Коронавирусом можно заразиться даже в пустом лифте, предупредил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Пространство в нем маленькое и непроветриваемое.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — сказал Лебедев.

Как можно заразиться

Точно так же «встретиться» с вирусом можно в подъезде. Опасность в этом смысле представляет и бессимптомный сосед, и «зараженные» перила, и почтовый ящик или дверные ручки. Такой же риск существует в любом общественном месте — в транспорте, магазине, аптеке, кинотеатре или на работе.

Но есть и необычные предметы, которые могут становиться рассадниками заразы. Например, чипсы, орешки и другая снековая продукция. Нередко люди покупают их на перекус, чтобы тут же ими подкрепиться. Трогают упаковку, на которой могут быть частички вируса, затем этими же руками берут продукты. То же самое происходит, если снеки из одной миски или упаковки едят сразу несколько человек.

Кроме этого, вероятность заболеть довольно высокая, если человек пьет сырую воду или ест не обработанные термически продукты. Опасно может быть класть в холодильник не протертые антисептиком упаковки, а также немытые фрукты и овощи. Перед тем, как убрать на хранение, их нужно тщательно вымыть горячей водой. А еще медики не зря твердят о том, что нужно не только правильно использовать, но и снимать средства защиты. На наружном слое маски активные частички вируса могут жить до семи дней.

Сколько живет вирус

На разных предметах продолжительность жизни вируса разная. Дольше всего он обитает на гладких поверхностях. На стекле и дереве — до четырех дней, на бумаге — до пяти суток, на стальных изделиях — до 48 часов, а на алюминиевых — от двух до восьми суток. Именно из этого металла часто делают корпуса ноутбуков и смартфонов, дверные ручки и всевозможные поручни.

Чем суше окружающая среда и сама поверхность, тем быстрее инфекция погибает, ведь максимальная концентрация ее частичек наблюдается в капельках жидкости. Именно поэтому медики рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Как выяснили американские физики, во время кашля и чихания мокрота с вирусом может разлетаться на расстояние до семи-восьми метров. Но если люди используют средства защиты и не подходят близко друг к другу, риски заражения падают.

Жизнеспособность вируса вне организма разнится в зависимости от температуры. При +37 градусах он погибает на второй день, при +56 — через полчаса, при +70 — через пять минут. А в холодильнике при +4 градусах он может прожить достаточно долго. При комнатной температуре он до месяца может продержаться на банкнотах и экранах гаджетов, а на коже, например пальца, — от шести до 11 часов.

Защита от вируса

Главные методы защиты от болезни — средства индивидуальной защиты. 100-процентной гарантии от заражения они не дадут, но способны серьезно снизить его риск. Врачи говорят, что в некоторых ситуациях эффективнее пользоваться антисептиками, а не перчатками. Дело в том, что большинство людей неправильно их используют: снимают, касаясь загрязненной стороны, или кладут в карман, чтобы использовать повторно.

Оптимально, когда при входе в магазин посетитель может взять одноразовые перчатки, а после совершения покупок выкинуть их и обработать руки антисептиком. Такая возможность есть в ряде российских магазинов. Но часто пользоваться дезинфицирующим средством нельзя — химикаты убивают собственный полезный микробиом человека.

Чтобы от частого использования маски не возникали высыпания или другие проблемы с кожей, косметологи советуют почаще менять средства защиты и тщательнее умываться утром и вечером.