Андрей Воробьев рассказал о своей жизни в эфире TikTok: от любви к «Сектору Газа» до общения с детьми

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал интервью тиктокеру Арине Ростовской и ответил на вопросы о себе и своих детях, творчестве Бузовой с Моргенштерном и социальных сетях, а также о том, как держит связь с президентом. «360» собрал самое интересное в одном материале.

Как воспитывать детей

Андрей Воробьев рассказал, что с детства приучен к самостоятельности, это же он прививает и собственным детям. Умение нести ответственность за себя, свои поступки и слова, по мнению губернатора, очень важно.

«Я сторонник такого подхода: чем больше самостоятельности, чем больше ответственности с 18 лет, тем лучше. Но можно и нужно пробовать давать детям ответственность и самостоятельность и раньше. Все это делает тебя сильнее: если постоянно тебе вытирают губы и моют руки, ты далеко не уедешь. Ты заложник такой опеки», — заметил он.

Сам Воробьев после первого курса института пошел служить в армию, а по возвращении продолжил учебу. Именно так, по его мнению, стоит поступать молодым людям. Девочкам же, поскольку у них такой второй школы жизни, как армия, нет, нужно самим развивать в себе самостоятельность.

«Потому что если ты будешь сильной, ты будешь успешной, значит, сможешь претендовать на то, чтобы быть счастливой», — добавил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор отметил, что старается оставаться другом своим детям — это даже важнее, чем авторитет.

Я стараюсь с пониманием относиться к интересам своих детей, понять мотивы, быть, что называется, своим человеком. Плохо, когда ты носишь все в себе и некому сказать, не с кем поделиться. Ясно, что секреты должны быть, но если что-то тебя грызет, если тяжело, лучше этим поделиться. Тогда ты идешь дальше, находишь ответы на вопросы Андрей Воробьев.

Тем не менее Воробьев считает себя строгим и даже жестким родителем. Но радикальные запреты называет крайней мерой: всегда лучше договориться с ребенком, установить рамки, а не запрещать совсем.

«Я основываюсь на своем жизненном опыте. Ч надеюсь, что он поможет моим детям», — объяснил он.

Чем хороша Бузова

Губернатор также рассказал о своих вкусах. Детям он старается не запрещать слушать музыку, которая может быть ему не по вкусу. Объяснил это тем, что в свое время его родителям запрещали слушать Высоцкого, а ему самому — рок.

«Мой отец был не в восторге — от „Алисы“, „Сектора Газа“, от рока. Но это все наша жизнь, ты должен попробовать и понять, что тебе нравится», — сказал Воробьев.

Поэтому не надо бить по рукам и по губам за то или иное творчество. Кому-то нравится с ранних лет симфоническая музыка, я к этому пришел позже Андрей Воробьев.

Любое творчество, по мнению губернатора, может заставить человека задуматься — будь то музыка, текст или ритм. Нужно просто дать возможность слушать и петь то, что нравится. Главе Подмосковья нравятся самые разные композиции — от классической музыки, Меладзе и Лепса до Басты, Цоя и современных танцевальных треков.

«Я могу слушать Басту, Лепса, Цоя, мне нравится Меладзе и его творчество, и классические исполнители, могу „Сектор Газа“ послушать», — сказал он.

Особо отметил губернатор Ольгу Бузову: несмотря на то, что творчество певицы ему оказалось неблизко, Воробьев похвалил трудолюбие поп-дивы.

«Мне кажется, она любит работу, старается сделать все, чтобы себя реализовать. Это заслуживает уважения. Я не являюсь поклонником ее песен, но знаю, что огромное количество девчонок и ребят танцуют, им нравится. Она очень трудолюбивая, по крайней мере у меня ассоциация, что она много работает. И она большая молодец, что она это делает», — заключил он.

TikTok — зло?

В разговоре с Ариной Ростовской губернатор признался, что до сих пор не считает TikTok чем-то серьезным, но ничего категорически плохого в нем не видит.

Мне дочка Мария показала эти кривляки, что естественно для детей и подростков — все такие счастливые, заводные. Наверное, это и влечет большое количество детей — развлечься. Но всегда есть мера: делу время, потехе час. Каждому возрасту свои увлечения Андрей Воробьев.

Губернатор социальной сетью и ее трендами не слишком интересуется, однако он был приятно удивлен, узнав, что в TikTok есть и образовательные элементы, особенно одобрил различные спортивные челленджи.

Более того, запрещать своим детям пользоваться соцсетью он не собирается. В занятии блогерством он даже видит определенную пользу.

«Сейчас существует мнение, что блогерство — это легкие деньги. <…> Но если же к блогерству относиться как к журналистике, а, по сути, это просто ее новый вид, если нести ответственность за то, что ты делаешь, чтобы не было стыдно, чтобы совесть потом не скребла, то совершенно спокойно разрешу детям», — объяснил он.

О помощи и общении

TikTok в то же время развивает у ребенка навыки общения и коммуникации, а это, по мнению губернатора, одна из трех составляющих успеха — наряду со знаниями и воспитанием.

Однако родители, уверен Воробьев, должны присматривать за тем, чем увлекаются их дети, с кем они общаются. Ведь в раннем и подростковом возрасте ребенка очень легко сбить с верного пути.

Критически важно, кто тебя окружает, потому что в подростковом возрасте ты подвержен разным влияниям, ты чаще всего ведомый. Это опасный момент, ты можешь заблудиться. Поэтому среда, друзья, круг общения имеют ключевое значение для будущего успеха Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что взрослые — как и сами дети и подростки — должны быть внимательны к проблеме буллинга. Травлю обязательно нужно пресекать, привлекая к этому специалистов или стараясь справиться собственными силами.

«Есть те, кто не занимается боксом, а занимается музыкой — нельзя подавлять личность. Здесь должны работать и команда педагогов, и класс, друзья», — уверен он.

Но иногда, отметил губернатор, помощь нужна и сильным. Он вспомнил, как в детстве тренер говорил им, что опасно «поймать звезду» и потерять себя.

«Важно все-таки не отрываться от земли — и тогда, в детстве, и всегда. Ты не должен проявлять высокомерие — это ошибка и глупость. Помогают друзья, команда — они тебе могут прислать привет и сказать, что ты теряешь себя, но не таким культурным словом, а более доходчивым», — уверен Воробьев.

Губернатор добавил, что общение важно не только для детей: сам Воробьев постоянно держит связь с президентом.

«Если нужна поддержка, помощь, если нужно обратиться за каким-то серьезным вопросом, связь у меня есть. Это очень здорово и важно, потому что Подмосковье — это огромная территория с большим количеством жителей. Без поддержки нашего президента, без партнерской работы с правительством ловить здесь нечего точно», — сказал он.