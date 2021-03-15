Андрей Воробьев рассказал, за что уважает Ольгу Бузову и чего не хватает Моргенштерну

Губернатор Московской области Андрей Воробьев похвалил Ольгу Бузову за труд, а Моргенштерну дал совет, как увеличить свою популярность. О своем отношении к современным кумирам молодежи он рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

О Моргенштерне глава Подмосковья узнал от своих детей. Они слушают некоторые песни скандально известного рэпера.

«У меня дети некоторые песни его слушают, хотя Алиса им не разрешает. Но я отчасти знаком и слежу. Если бы [в его песнях] было больше смысла, меньше мата, мне кажется, успеха было бы больше», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

К творчеству Ольги Бузовой губернатор относится с пониманием и уважением. Ему нравится, что певица очень много работает.

«Мне кажется, она любит работать и делает все, чтобы себя реализовать. Это заслуживает уважения. Я не являюсь поклонником ее песен, но знаю, что огромное количество девчонок и ребят танцуют под ее песни. У меня сложилось о ней представление, что она много работает. И она большая молодец», — сказал он.

В борьбе с хейтерами Воробьев встал на защиту Бузовой. Он считает, что прежде чем осуждать другого человека, нужно добиться чего-то, в чем-то себя реализовать.

«Ольга Бузова себя проявила, она большая молодец. Важно, чтобы, став звездой, ты себя не потерял, не отрываться от земли», — отметил он.

Каждому времени — своя музыка

Воробьев считает, что не нужно запрещать детям слушать музыку, которую не понимаешь. Глава региона вспомнил, как его отцу родители запрещали слушать Высоцкого, а ему — «Сектор Газа» и «Алису».

«Но это все наша жизнь, ты должен попробовать и понять, что тебе нравится. Поэтому не надо бить по рукам и по губам за то или иное творчество. Кому-то нравится с ранних лет симфоническая музыка, я к этому пришел позже. Мы танцевали под „Ласковый май“. Кто-то смеется сейчас над этим, но у каждого времени есть свои герои, свои мелодии, свои ритмы. Важно, что есть доступ к ним, ты можешь общаться, можешь их обсудить», — отметил он.

Глава Подмосковья отметил, что есть вещи, которые не нужно выбирать, нужно просто слушать. Он считает, что бит, текст или поведение исполнителя могут заставить человека задуматься.

«Я слушаю другую музыку. Я могу слушать Басту, Лепса, Цоя, мне нравится Меладзе и его творчество, и классические исполнители. Могу „Сектор Газа“ послушать. Мне нравятся самые разные исполнители, могу современную музыку. Когда занимаюсь спортом, включаю танцевальную музыку — она качает, мотивирует, ты работаешь», — заключил он.