«Нельзя, чтобы тебя ломали»: губернатор Подмосковья дал детям совет, как противостоять травле в школе

Дети, которые сталкиваются с травлей и буллингом в школе, ни в коем случае не должны в одиночку переживать это. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал таким ребятам не пускать ситуацию на самотек и, если они не могут дать отпор, обязательно обращаться за помощью. Об этом он рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

По мнению Воробьева, у детей, столкнувшихся с травлей в школе, есть два пути: обратиться за помощью или разобраться с ситуацией самостоятельно.

«Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. <…> Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы — родителей, педагогов, самому. <…> Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное», — считает губернатор.

Воробьев считает, никто не должен подавлять личность другого человека. Поэтому помочь ребенку, которого травят, должны команда педагогов, одноклассники, друзья.

«Преподаватели и учителя должны смотреть, кто эти борзые, которые буллят. Есть те, кто не занимается боксом, а занимается музыкой — нельзя подавлять личность. Должны работать команда педагогов и класс, друзья. Я к этому (буллингу — прим. ред.) резко негативно отношусь. И ребят, которые этим занимаются, я осуждаю», — сказал Воробьев.

В школе, по признанию губернатора, он имел авторитет среди других учеников.

«Я, как писали в характеристике в школе, пользовался авторитетом. Дрался ли я? Дрался. Били ли меня? Били. Но я старался не давать себя в обиду», — заключил он.