У губернатора Московской области есть возможность связаться с президентом РФ, если возник серьезный вопрос или нужна помощь. Об этом Андрей Воробьев рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской в ответ на вопрос, есть ли у него телефонный номер Владимира Путина.

«Для нас президент всегда доступен. Если нужна поддержка, помощь, если нужно обратиться за каким-то серьезным вопросом, такая возможность есть», — отметил глава региона.

По словам Воробьева, в таком большом регионе, как Московская область, очень важно быть на связи с федеральным центром и работать сообща.

«Это очень здорово и важно, потому что в Подмосковье огромная территория с большим количеством жителей. И без поддержки нашего президента, без партнерской работы с нашим правительством ловить здесь нечего», — заключил Андрей Воробьев.