Губернатор Подмосковья рассказал, почему подростки любят TikTok

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской, как относится к TikTok.

«Я и сейчас думаю, что не факт, что TikTok — это серьезно, но это увлекательно и интересно. Детей это влечет», — сказал глава региона.

TikTok губернатору показала дочка Мария. Он понимает, что соцсеть интересна детям и подросткам из-за огромного количества «счастливых и заводных» людей, однако в развлечениях, по мнению Воробьева, должна быть мера.

«Это чудаковато, забавно и вместе с тем естественно для подростков. Каждому возрасту свои увлечения. Я стараюсь с пониманием относиться к интересам своих детей, понять мотивы. Быть им своим человеком», — отметил губернатор.

Арина Ростовская рассказала, что в TikTok, помимо «кривляний», много полезных блогов. Например, уроки танцев или живописи, спортивные челленджи.

«Здорово, что есть познавательный элемент. Я почти согласился зарегистрироваться в TikTok», — улыбнулся Воробьев.

Губернатор Подмосковья против радикальных запретов родителей на пользование детьми TikTok, если это не вредит учебе и дополнительным занятиям. Он считает, что лучше договориться и установить какой-то лимит.

При этом Воробьев не против, если его дети решат стать блогерами. Однако он хотел бы, чтобы они относились ответственно к тому, что пишут и говорят своим читателям.

«Есть мнение, что блогеры — это легкие деньги. Я считаю, что они вредны — легкие деньги. Но если к блогерству будут относиться как к журналистике — по сути, это новый вид журналистики — и нести ответственность за то, что делают, то я скажу своим детям: „Попробуйте“», — сказал он.