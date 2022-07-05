Андрей Петров пожаловался украинцам на нищету. До этого он издевался над бедными и жертвами шутинга в Казани
Блогер-визажист Андрей Петров пожаловался украинцам на бедность
Блогер Андрей Петров на сильно искаженном украинском языке призвал не злорадствовать бедам блогеров, которые лишились рекламных контрактов. Визажист поплакался, что его доходы резко упали и подчеркнул, что ему не хватает на брендовые вещи. При этом совсем недавно бьюти-блогер с азартом хейтил бедных и хвастался квартирой в Москва-Сити.
Блогер Петров пожаловался украинцам на безденежье
Блогер Андрей Петров выступил с жалобой в своем Теlеgrаm-канале. По словам неординарного визажиста, даже в самые неудачные месяцы он получал от рекламы 300-400 тысяч, в хорошие — до полутора миллионов. Петров признался, что был уверен, что это постоянный и долговременный источник дохода вечный. Однако из-за санкций заработок в Instagram буквально рухнул и теперь на дорогие брендовые вещи и люксовой отдых остается не более 60 тысяч рублей в месяц.
Неожиданно Петров записал обращение и на сильно искаженном украинском языке. Он призвал не злорадствовать по поводу лишения русских блогеров доходов от рекламы и еще раз попытался объяснить свою личную финансовую трагедию. Визажист отметил, что лично он не имеет отношения к спецоперации и завершил свою речь знаменитой фразой в поддержку Украины.
Блогер также пояснил, что решил записать обращение с помощью интернет-переводчика, так как уверен, что многие украинцы не понимают русского языка. Также Петров высказал желание познакомиться с крепким и «злым на русню» всушником для близких отношений. Однако украинские блогеры предсказуемо не проявили сочувствия и высмеяли бьюти-блогера.
Карма за шутки о «треш-хате»
Свалившаяся на Петрова «бедность» особенна иронична из-за того, что несколько лет назад визажист принимал участие в модном тогда развлечении блогеров — «треш-хате». Правила просты: звезда продажи реклам в соцсетях на сутки снимает обычную бюджетную квартиру, заезжает туда вместе с друзьями и снимает ролик о том, как некрасиво жить такой нищете. Зажатые носы, лица, демонстрирующие презрение, много ненормативной лексики и попытки шутить.
«Я очень рада за Петрова, что он живет в достатке, но это такой низкий и мерзкий поступок с его стороны… Полстраны, и даже больше (и не только Россия) живет в таких квартирах. Очередной [провал] Петрова. Интересно, а раньше он жил тоже в хоромах?» — написала одна из комментаторов.
Остальные подписчики тоже не поняли юмора блогера. Ведь Петров, который, по его словам, проживает в Москва-Сити, пытался пристыдить людей за бедность. Но далеко не все малоимущие ленивы или глупы — у кого-то из-за кризиса умер бизнес, кто-то потерял работу. Однако теперь, похоже, у визажиста появится шанс оказаться на другой стороне этого «проекта». Если блогер и вправду так стремительно нищает, не исключено, что он станет следующей мишенью для коллег.
Жертва травли
Чувство юмора уже не раз подводило Петрова. Год назад блогер решил пошутить на своей странице в соцсетях о трагедии в Казани. Тогда из-за стрельбы в школе погибли девять человек. Многие в интернете высказывали свои соболезнования родителям. Визажист решил потребовать свою долю внимания, заявив, что он «тоже чей-то сын и немножко умер после двух шотов текилы».
Поклонники снова не оценили. После довольно большой обоймы упреков, пристыженный бьюти-блогер удалил скандальное видео и записал новое. Он постарался извиниться перед всеми, кого обидел и выразить сочувствие трагедии. Правда для этого он ограничился словами: «Что там обычно говорят, когда соболезнуют?»
Видимо из-за такого низкого уровня эмпатии блогер не жалеет думать о других. Иногда это кончается не просто хейтом в соцсетях, а настоящими колотушками. Несмотря на просьбы соседей, Петров не желал прекращать постоянные вечеринки и делать потише музыку. Один из соседей не выдержал и избил визажиста, а заодно и его друга. После этого блогер объявил себя жертвой травли.