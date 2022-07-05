Андрей Петров пожаловался украинцам на нищету. До этого он издевался над бедными и жертвами шутинга в Казани

Блогер Андрей Петров на сильно искаженном украинском языке призвал не злорадствовать бедам блогеров, которые лишились рекламных контрактов. Визажист поплакался, что его доходы резко упали и подчеркнул, что ему не хватает на брендовые вещи. При этом совсем недавно бьюти-блогер с азартом хейтил бедных и хвастался квартирой в Москва-Сити.

Блогер Петров пожаловался украинцам на безденежье

Блогер Андрей Петров выступил с жалобой в своем Теlеgrаm-канале. По словам неординарного визажиста, даже в самые неудачные месяцы он получал от рекламы 300-400 тысяч, в хорошие — до полутора миллионов. Петров признался, что был уверен, что это постоянный и долговременный источник дохода вечный. Однако из-за санкций заработок в Instagram буквально рухнул и теперь на дорогие брендовые вещи и люксовой отдых остается не более 60 тысяч рублей в месяц.

Неожиданно Петров записал обращение и на сильно искаженном украинском языке. Он призвал не злорадствовать по поводу лишения русских блогеров доходов от рекламы и еще раз попытался объяснить свою личную финансовую трагедию. Визажист отметил, что лично он не имеет отношения к спецоперации и завершил свою речь знаменитой фразой в поддержку Украины.

Блогер также пояснил, что решил записать обращение с помощью интернет-переводчика, так как уверен, что многие украинцы не понимают русского языка. Также Петров высказал желание познакомиться с крепким и «злым на русню» всушником для близких отношений. Однако украинские блогеры предсказуемо не проявили сочувствия и высмеяли бьюти-блогера.

Источник фото: Теlеgrаm

Карма за шутки о «треш-хате»

Свалившаяся на Петрова «бедность» особенна иронична из-за того, что несколько лет назад визажист принимал участие в модном тогда развлечении блогеров — «треш-хате». Правила просты: звезда продажи реклам в соцсетях на сутки снимает обычную бюджетную квартиру, заезжает туда вместе с друзьями и снимает ролик о том, как некрасиво жить такой нищете. Зажатые носы, лица, демонстрирующие презрение, много ненормативной лексики и попытки шутить.

Источник фото: телеканал «360»

«Я очень рада за Петрова, что он живет в достатке, но это такой низкий и мерзкий поступок с его стороны… Полстраны, и даже больше (и не только Россия) живет в таких квартирах. Очередной [провал] Петрова. Интересно, а раньше он жил тоже в хоромах?» — написала одна из комментаторов.

Остальные подписчики тоже не поняли юмора блогера. Ведь Петров, который, по его словам, проживает в Москва-Сити, пытался пристыдить людей за бедность. Но далеко не все малоимущие ленивы или глупы — у кого-то из-за кризиса умер бизнес, кто-то потерял работу. Однако теперь, похоже, у визажиста появится шанс оказаться на другой стороне этого «проекта». Если блогер и вправду так стремительно нищает, не исключено, что он станет следующей мишенью для коллег.

Жертва травли

Чувство юмора уже не раз подводило Петрова. Год назад блогер решил пошутить на своей странице в соцсетях о трагедии в Казани. Тогда из-за стрельбы в школе погибли девять человек. Многие в интернете высказывали свои соболезнования родителям. Визажист решил потребовать свою долю внимания, заявив, что он «тоже чей-то сын и немножко умер после двух шотов текилы».

Поклонники снова не оценили. После довольно большой обоймы упреков, пристыженный бьюти-блогер удалил скандальное видео и записал новое. Он постарался извиниться перед всеми, кого обидел и выразить сочувствие трагедии. Правда для этого он ограничился словами: «Что там обычно говорят, когда соболезнуют?»

Видимо из-за такого низкого уровня эмпатии блогер не жалеет думать о других. Иногда это кончается не просто хейтом в соцсетях, а настоящими колотушками. Несмотря на просьбы соседей, Петров не желал прекращать постоянные вечеринки и делать потише музыку. Один из соседей не выдержал и избил визажиста, а заодно и его друга. После этого блогер объявил себя жертвой травли.