Избитый в Москве блогер Петров показал видео ссоры с соседом

Бьюти-блогер Андрей Петров решил доказать, как на самом деле с ним обращался сосед сверху. Молодой человек снял на видео одну из ссор с мужчиной. В кадре он распылил в лицо оппонента газ из баллончика.

В ролике люди из квартиры Петрова наблюдали через глазок за соседом, который, судя по голосам за кадром, пытался отключить им свет. В какой-то момент блогер вышел из квартиры и заговорил с мужчиной. Петров поинтересовался, в чем дело, на что сосед довольно грубо напомнил ему, что уже поздно, и спросил: «Ты нормальный вообще?» Мужчина пообещал добиться того, чтобы блогер съехал из квартиры, и пригрозил отключить ему электричество.

«На тебя все соседи жалуются», — заявил сосед Петрову и нецензурно выругался в адрес молодого человека. После нескольких оскорблений не сдержался и сам блогер. Он обозвал мужчину, а когда тот пообещал ударить, Петров распылил в лицо неприятеля газ.

Андрей Петров уверен, что стал жертвой травли. В итоге бьюти-блогера избили. Нападавший Арслан Хасавов, по словам молодого человека, скидывал в общие чаты дома его видео и клипы, неоднократно вызывал полицию из-за музыки. Встретив Петрова возле подъезда, мужчина схватил его за руку и не отпускал. Потом между Хасавовым, Петровым и его другом Дмитрием Городецким завязалась драка. Бьюти-блогер повредил палец и получил ссадину на руке.