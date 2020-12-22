Блогеры критикуют «треш-хаты». Это простые квартиры, в которых живет большинство россиян

Блогеры придумали себе новое развлечение — издеваться над бюджетными квартирами. Кто-то хотел узнать, как живут его хейтеры. Другие же пытались преподнести свое негодование с юмором. Помимо хайпа, обзор «треш-хат» принес разочарование, ведь большая часть фанатов блогеров живет в условиях, над которыми издевались в роликах.

Блогеры часто мечутся из стороны в сторону, чтобы создать уникальный контент. Большое внимание привлек в этом начинании бьюти-блогер Андрей Петров. Несколько дней назад на его странице в Instagram появилась пара десятков сторис под названием «Треш-хата», где он рассказывал о своей снятой на сутки квартире.

Петров надел «самую бюджетную» одежду, заказал самое дешевое такси, собрал сумку, в которую положил антибактериальные салфетки и дезинфектор, и вышел из своей квартиры в Москва-Сити. Его путь лежал в отдаленный район столицы, где он арендовал жилье на сутки за 1,8 тысячи рублей.

Когда Петров зашел в квартиру, до которой добирался час, тут же начал осуждать все, что в ней есть. Спальные места, сантехника, кухонные поверхности были не убраны, в некоторых местах валялись салфетки, грязные полотенца и так далее. Все это Петров активно критиковал, брызгал антисептиками и, видимо, пытался таким образом принизить хейтеров.

Потом на «новоселье» к Петрову приехали его друзья — Анастасия Тараканова и ютубер 715mike. Они принесли Петрову шампанское Moet, которое компания распила после того, как не смогла приготовить что-либо на плите.

Источник фото: Instagram/andrewpetrov1

Подписчики не поняли юмора и разочаровались в Андрее Петрове. Одни критиковали его за то, что он хайпит на бедности. Другие убеждены, что большинство россиян живут в таких квартирах.

«Тысячи людей потеряли работу, бизнес умер, экономика в ***, но зато их брендовые сумки не коснулись квартиры в Москве. Я, конечно, дико извиняюсь, но мне бы хоть какую-нибудь недвижимость в Москве», — написал один пользователь.

«Я очень рада за Петрова, что он живет в достатке, но это такой низкий и мерзкий поступок с его стороны… Полстраны, и даже больше (и не только Россия) живет в таких квартирах. Очередной [провал] Петрова. Интересно, а раньше он жил тоже в хоромах?» — написал другой юзер.

Более удачные примеры

Жанр так называемых треш-хат появился довольно давно. Только он подавался немного в другом формате. Некоторые блогеры снимали видео, как они из старой и неказистой квартиры делали уютное местечко. Так сделали ребята с канала «Светски». Они сняли помещение за 72 тысячи рублей в месяц в феврале 2020 года, а уже в начале марта выпустили ролик, показав «неоновый ремонт»: все стены были чистые и белые, мебель и окна новые. Образ квартиры авторы дополнили подсветкой.

В конце июня автор небольшого канала «Шубчик TV» выложил ролик, в котором выбирал себе московскую квартиру максимум за 40 тысяч рублей. Просматривая объявления, он очень цинично отзывался о предлагаемых квартирах — ему не нравились деревянные скрипящие двери, шкафы для «хранения моли» и другие предметы из «бабушкиных квартир».

В начале июня у блогера Александра Дмитриенко, более известного как Похититель Ароматов и автор мема «моя ты курочка, моя ты нежная, так радостно в душе», тоже появилось видео с критикой квартир. В отличие от «Шубчика», Дмитриенко не подбирал себе жилье, а просто комментировал объявления на сайтах по сдаче квартир. Конкретно в этом помещении блогеру не понравились «старье» и «фирменная кушетка от ЖКХ».

Источник фото: YouTube/«Похититель Ароматов 2»

Однако у ролика Дмитриенко довольно много лайков — более восьми тысяч и мало дизлайков — всего 128. Вероятно, его образ не вызывает негативных эмоций у пользователей.

У Дмитриенко вышло несколько похожих роликов. В одном он обозревал квартиры в Сочи, а в другом — в Киеве. Еще был ролик, где автор критиковал помещения с современным ремонтом.