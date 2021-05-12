Бьюти-блогер пожаловался на хейтеров за шутки про стрельбу в Казани

Блогер Андрей Петров решил пошутить о трагедии в Казани, где после стрельбы в школе погибли девять человек. Молодой человек заявил, что он «тоже чей-то сын и немножко умер после двух шотов текилы».

Stories в Instagram Петрова возмутили пользователей, и блогера начали хейтить за неуместный для такой ситуации юмор.

На данный момент видео с его заявлением уже удалено. На других молодой человек принес соболезнования погибшим.

«Что там обычно говорят, когда соболезнуют», — задался вопросом Петров.

Он также высмеял девушку-блогера, которая перепутала Казань с Казахстаном, но потом исправила досадную ошибку.

«Им настолько [все равно], что они путают Казань с Казахстаном», — саркастически заметил бьюти-блогер, продолжив издеваться над коллегой.

Шутки Петрова в Сети описали самыми неприятными фразами. Ближе к вечеру молодой человек разместил очередное видео, где «заедает хейт» с приятелем.

Критике подвергли и рэпера Гуфа за Stories о стрельбе в казанской школе. Музыкант разместил снимок заряженного ружья, а потом опубликовал посвященный трагедии текст.