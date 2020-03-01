Бьюти-блогера Андрея Петрова избили в Москве

Модного блогера и открытого гея Андрея Петрова избили в Москве. Он подтвердил эту информацию «360».

Блогер рассказал, что находится в травмпункте, и сообщил, что ему уже лучше.

«На меня напал Арслан Хасавов. Он живет в соседней квартире от моей, и уже полтора месяца травит меня. Раньше скидывал в общие чаты дома мои видео, клипы. Вызывал полицию на меня, когда музыка играла дома. Вчера он просто схватил меня за руку, увидев что я выхожу из подъезда и удерживал меня. Когда я попытался вырваться, он прыснул баллончиком мне в лицо и напал на моего друга Диму Городецкого. Его избил — бил руками, ногами по лицу. У Димы ушибы ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван», — рассказал Петров телеканалу.

По данным Telegram-канала «112», в момент нападения Петров был вместе с другим блогером Дмитрием Городецким. Петрова, сообщил ресурс, избил сосед по подъезду.

Инцидент произошел в многоэтажке на северо-востоке Москвы. Сосед жаловался на громкую музыку из квартиры, которую снимает Андрей. Мужчина дождался блогера и его друзей в подъезде и напал на них.

Блогер, по информации Теlеgrаm-канала, успел применить газовый баллончик. У него самого диагностировали травму головы.

Андрей Петров — эпатажный ЛГБТ-активист, который занимается обзорами косметики. В начале года он встретился с курским блогером Володей XXL (Владимир Горяинов), который ранее говорил о желании расстрелять геев и о том, что их нужно «отгородить» от внешнего мира.