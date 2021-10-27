«Алиса» отказалась от концертов по QR-кодам и собралась в подполье. Рискнуть здоровьем фанатов готовы многие артисты

Группа «Алиса» объявила о возможных подпольных выступлениях. В этом мастодонты русского рока не одиноки: нелегальные концерты или выступления без соблюдения санитарно-эпидемиологических мер не стесняются проводить многие исполнители. При этом в России очередной раз побит рекорд суточной смертности от ковида.

Рок-группа «Алиса» и ее лидер Константин Кинчев на странице в Instagram объявили о прекращении официальной концертной деятельности. По словам музыкантов, причиной стали очередные ковидные ограничения. Концертный директор коллектива Кирилл Титов сообщил об отмене выступления 28 октября в Новосибирске и 30 октября в Екатеринбурге.

«Заботясь о вашем здоровье, мы принимаем решение не ехать, деньги мы всем вернем. Если уж говорить о будущих перспективах, то, естественно, „Шабаш“ в Москве тоже накрывается медным тазом. Деньги мы всем вернем. KKinchevFest тоже, скорее всего, не будет, потому что по тем условиям, которые выставляет сейчас государство, мы играть не будем и не будем иметь возможности», — заявил Кинчев.

Он также добавил, что по QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия с участием «Алисы» проводиться не будут. Пожилой рокер заявил, что считает подобные вещи сегрегацией. При этом Кинчев подчеркнул, что не исключает подпольных мероприятий, о которых группа будет оповещать своих фанатов заранее.

Концерт без ПЦР и QR-кодов не состоялся

Константин Кинчев уже подвергал критике санитарно-эпидемиологические меры, введенные в стране во время пандемии. В апреле на онлайн-концерте лидер «Алисы» заявил: «Весь земной шар загнали по норам, сказали всем бояться, и все боятся, а под это дело идет чипизация и оцифровка всего. Они хотят знать о нас все».

Летом этого года вопреки антиковидным запретам группа «Алиса» собиралась провести несогласованный концерт на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге. В Telegram-канале поклонников «Алисы» встречу с кумиром назначили на 9 июля. Фанатам предлагалось отправить контактные данные по электронной почте и ждать связи с агентом.

Билет на концерт без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации анонсировали за пять тысяч рублей, оплата принималась только наличными. Поклонников группы просили не разглашать информацию о событии, однако все предсказуемо стало известно властям, которые начали проверку.

Нелегальные концерты в Петербурге

Справедливости ради стоит сказать, что мастодонт русского рока Кинчев не единственный, кто так поступает. В прошлом году в Санкт-Петербурге прошли несогласованные концерты групп «Чиж & Co» и «Бригадный подряд», написал сайт 78.ru.

Оба коллектива выступили без согласования с городской администрацией и соблюдения ограничительных мер. Также в Ледовом дворце города на Неве прошло выступление рэпера Басты. На мероприятие явились несколько тысяч человек, которые во время выступления певца стояли плечом к плечу, не соблюдая мер социальной дистанции, сообщила «Фонтанка».

А совсем недавно в петербургском клубе «Морзе» состоялся несогласованный концерт украинской певицы Луны. Присутствовавшие в зале были без масок и не соблюдали социальной дистанции. Теперь владельца площадки привлекут к ответу, при этом в комитете по культуре заявили, что он был в курсе действующих ограничений, рассказал «МК».

Фиктивный ПЦР стал пропуском на концерт

При этом многие площадки, вроде бы соблюдающие коронавирусные ограничения, делают это чуть менее чем номинально. Telegram-канал «Русский шаффл» музыкального критика Олега Кармунина поделился видеоисторией школьницы, которая очень хотела попасть на концерт рэпера Fасе в Москве.

Девушка откровенно заявила, что у ее компании не было ПЦР-теста и молодые люди его просто подделали. «Я сказала: „Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!“ и нас пустили», — сказала школьница, признавшись, что как только зашла в зрительный зал, сняла маску. Судя по видео с концерта, так поступили большинство зрителей, которые кучно стояли у сцены.

Организаторы и музыканты не могли этого не видеть. Однако никаких попыток призвать к порядку не последовало, видимо, посчитали лишним волноваться о здоровье фанатов, уже заплативших за концерт. При этом в России зафиксирован очередной суточный рекорд смертности от ковида: умерли 1123 человека. Всего ковид унес 233 898 жизней.