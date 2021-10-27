Кинчев объявил об отмене концертов «Алисы» из-за QR-кодов и возможном уходе в подполье

Заявленных ранее концертов рок-группы «Алиса» в Новосибирске и Екатеринбурге не будет. Купившим билеты поклонникам коллектива вернут деньги. Новых выступлений команда Константина Кинчева не планирует. Такое решение приняли из-за вводимых ограничений в связи с пандемией. Об этом участники группы заявили в своем видеообращении на странице в Instagram.

По словам директора группы Кирилла Титова, решение об отмене концерта в Новосибирске приняли после звонка из администрации города на площадку, где планировалось выступление коллектива.

В Екатеринбурге директора группы заставили подписать документ, что он несет личную ответственность за общественный порядок, а также здоровье и жизнь зрителей.

«Никогда в жизни не подписывал таких бумаг, никогда не было таких запросов от полиции и от кого бы то ни было. Поэтому мы принимаем решение отменить оба этих мероприятия», — подчеркнул Титов.

Лидер коллектива Константин Кинчев заявил, что в условиях, которые сейчас диктует государство, группа «Алиса» выступать не может.

«Поэтому концертная деятельность группы „Алиса“ заканчивается. Что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены», — пообещал он поклонникам.

Кинчев отметил, что время, которое коллектив проведет без концертной деятельности, посвятят записи нового альбома. Он не исключил, что новая пластинка выйдет в свет уже в следующем году.

На странице группы «Алиса» во «ВКонтакте» указано, что концерт в Новосибирске должен был пройти 28 октября, а в Екатеринбурге — 30 октября. Отдельно там указано, что переноса выступления коллектива на другие даты не будет. Владельцы билетов получат деньги назад.