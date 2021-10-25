QR-коды возвращаются. Простая инструкция, как получить цифровой пропуск

С 28 октября по 7 ноября в Москве и Московской области посещать музеи, театры и массовые мероприятия смогут только те, у кого есть действующий QR-код. «360» напоминает, как его получить и в каких ситуациях он понадобится.

В Москве и Московской области с 28 октября по 7 ноября начнут действовать ограничения из-за ковида. В эти дни устанавливается нерабочая неделя, рестораны и кафе на время прекращают свою работу, кроме тех предприятий, которые работают навынос и на доставку.

Также на время будет остановлена работа торговых центров и объектов розничной торговли, кроме аптек, продовольственных магазинов и магазинов с доставкой. В Москве и Московской области музеи и театры продолжат работать, но заполняемость залов не должна превышать 50%. Посещать их смогут те, у кого есть QR-коды. Зрителям также придется соблюдать правила рассадки и использовать защитные маски.

В Подмосковье при проведении массовых мероприятий внутри помещений допускается 50 зрителей с QR-кодом. А на мероприятии на открытом воздухе могут находиться 500 человек. Ограничение не распространяется, если у зрителей есть QR-код.

После 8 ноября и до улучшения ситуации с коронавирусом жители Подмосковья смогут посещать театры и музеи, но их заполненность не должна превышать 70%, а у зрителей должны быть QR-коды.

Если же у части зрителей нет кодов, то во время спортивных, развлекательных, выставочных и просветительских мероприятий в закрытом помещении могут присутствовать максимум 50 человек. На открытом воздухе может быть 500 человек, у всех при этом должен быть QR-код.

Как получить QR-код

QR-код подтверждает, что человек полностью прошел вакцинацию, получил отрицательный результат теста ПЦР или переболел ковидом шесть месяцев назад. Его можно предъявить в электронном или распечатанном виде, чтобы камера смартфона или планшета могла его отсканировать.

Получить код можно на портале госуслуг и в одноименном приложении на смартфоне. Сертификат с QR-кодом о вакцинации появляется на сайте после прохождения второго этапа вакцинации. У тех, кто не так давно перенес ковид и может подтвердить это документами, в личном кабинете также отобразится сертификат с QR-кодом. А вот ПЦР-тест с кодом появляется на сайте госуслуг только при сдаче теста в лаборатории, которая подключена к ЕМИАС.

В разделе «Услуги» на сайте госуслуг необходимо выбрать опцию «Вакцинация от COVID-19».

После этого пользователь может выбрать один из трех удобных для себя вариантов.

После перехода на сайте можно выбрать доступные сведения о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании и результатах теста на наличие антител.

После этого пользователь должен посмотреть сведения, где и будет находиться действительный QR-код, или скачать сертификат о вакцинации с кодом.

Решение проблем

Информация о выдаче сертификата с кодом может прийти с опозданием. По данным госуслуг, с такой проблемой сталкиваются 20% пользователей.

Если сертификат не пришел вовремя, то стоит зайти в личный кабинет и проверить данные паспорта и СНИЛС. Учетная запись при этом должна быть подтвержденной. Пользователь должен обратиться в медорганизацию и узнать о данных, которые внесли в регистр вакцинированных, проверить свои Ф. И. О., данные паспорта и СНИЛС.

Если же это не помогло, то пользователь может нажать «Сообщить об ошибке» и подать жалобу на сайте госуслуг. Если же у жителя нет возможности распечатать код или показать его на смартфоне, он может обратиться в МФЦ, где сотрудники напечатают сертификат из личного кабинета.