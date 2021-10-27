Очередной суточный рекорд смертности от ковида зафиксировали в России

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще 1123 человека — это очередной рекорд смертности. Всего ковид унес 233 898 жизней. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Со вчерашнего дня медики выявили 36 582 новых случая заболевания в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 8 352 601. Выздоровел 29 151 человек, всего — 7 242 735.

В списке регионов по суточному приросту заболевания без изменений: на первом месте — Москва (+5789), на втором — Санкт-Петербург (+2913), на третьем — Московская область (+2670).

В Московской области с начала пандемии сделали 12 368 041 тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемическая ситуация резко ухудшилась в России в начале сентября. Региональные власти начали массово вводить жесткие ковидные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Среди них обязательная вакцинация некоторых категорий населения и запрет на посещение общественных мест без QR-кода о прививке. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала соотечественников никуда в это время не ездить и посидеть дома.