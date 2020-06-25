Суд оштрафовал Telegram на $18,5 млн и обязал вернуть инвесторам $1,22 млрд

Разбирательство комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и мессенджера Telegram закончилась мировым соглашением. Согласно тексту решения компания Павла Дурова заплатит штраф в 18,5 миллионов долларов и вернет инвесторам 1,22 миллиарда долларов в течении четырех лет. Срок оплаты штрафа суд установил в 30 дней.

Кроме того, Telegram в ближайшие три года будет сообщать о том, планирует ли компания снова заняться выпуском цифровых валют, токенов или аналогичных виртуальных активов. Суд принял во внимание, что Telegram отказался от попытки развивать свою криптовалюту TON.

Об этом говорится в тексте документа в электронной базе Федерального суда южного округа штата Нью-Йорк.

Разбирательство между SEC и Telegram началось в октябре 2019 года после того, как компания привлекла 1,7 миллиарда долларов для финансирования разработки проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Деньги компания Дурова привлекала, продавая цифровые токены Gram, которые после запуска платформы инвесторы могли использовать для обмена на криптовалюту новой платформы или продать за реальные деньги.

Причиной задержки запуска платформы стало обвинение SEC, в том что Telegram занимается продажей незарегистрированных ценных бумаг, которые приносят инвесторам доход.

Комиссия через суд добилась запрета запуска платформы.

Команда Павла Дурова пыталась доказать, что без запуска блокчейн-платформы токены не имеют ценности. Кроме того, сам TON будет открытым и общедоступным без контроля со стороны создателей. Единственное, что они готовы были сделать это провести слияние мессенджера Telegram и кошелька для Gram (TON Wallet).

В апреле прошлого года SEC выяснила, что несколько фирм-инвестором смогли продать полученные токены другим покупателям, а значит они получили доход.

Павел Дуров оказался в безвыходном положении. Запускать криптовалюту без доступа к американскому рынку и рисковать попасть под санкции он не захотел. При этом он нес ответственность перед инвесторами. В своем последнем заявлении он назначил 30 апреля финальной датой запуска платформы после которого он будет готов вернуть все вложенные средства.