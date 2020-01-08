Суд США разрешил Telegram не раскрывать данные покупателей токенов

Однако рассматривавший дело судья Кевин Кастел отметил, что стороне защиты уже в ближайший четверг нужно представить доказательство того, что все банковские записи, через которые проходила продажа токенов попадают под законодательство о защите данных.

Комиссия по ценным бумагам обратилась в суд с ходатайством с просьбой обязать компанию Telegram представить все данные о том сколько денег и от кого компания и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) получили от продажи 2,9 миллиардов цифровых токенов Gram. Кроме того, комиссия требовала указать, на что компания планирует потратить эти деньги. По версии надзорного органа, Telegram заработал 1,7 миллиарда долларов, из которых 424,5 миллиона приходятся на американский рынок. При этом комиссия заявила, что у Telegram не было разрешения на проведение этих финансовых операций.

Представляющие интересы Telegram Group Inc. адвокаты обратились к суду с просьбой не обязывать их клиента раскрывать дополнительную финансовую информацию. По их словам, в распоряжении комиссии по ценным бумагам уже оказался достаточно большой объем данных по всем транзакциям.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров вместе со своей командой разрабатывает собственную криптовалюту Gram, которая будет работать на блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON). Для реализации этого проекта он продал инвесторам 2,9 миллиардов цифровых токенов. После запуска проекта они смогут продать свои приобретения и заработать на вложенных средствах. Проект планировали запустить еще в прошлом году, но Комиссия по ценным бумагам добилась временного запрета на распространение криптовалюты Telegram, так как усомнилась в легальности ее создания.

Команда Павла Дурова считает, что ее продукт не является ценной бумагой и не нарушает американское законодательство. Для того, чтобы пресечь все слухи накануне в блоге команда Telegram сообщила, что код блокчейн-платформы TON всегда будет открытым и общедоступным, а после запуска Telegram станет ее контролировать. Кроме того, команда Telegram не станет поддерживать платформу или создавать для нее отдельные приложения. Единственное, что в будущем произойдет интеграция TON Wallet (кошелька для Gram) в Telegram Messenger. Слияние произойдет исключительно в рамках законодательства.