«Дуров никак не будет возвращать деньги инвесторам. Люди должны в полной мере понимать риски, на которые идут при инвестировании в высокие технологии. Если это выстрелит, то прибыль будет невероятная. Но при этом риск потерять деньги очень большой», — заявил в разговоре с «360» специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Он также подчеркнул, что США легально не могут запретить продажу Grаm во всем мире. Вашингтон может лишь во всеуслышание заявить об этом. Реальная же проблема в том, что крупные инвесторы не хотят ссориться со Штатами. Среди тех, кто вложился в проект Дурова, немало американцев, большинство других же держит огромную часть бизнеса в США. Они не хотят попадать под санкции США. А раз у Дурова проблемы с США, то они не хотят иметь дело с ним.

Это не так, что США запретили работать всем с Дуровым. Просто все крупные инвесторы понимают, что инвестировать в того, у кого проблемы с США, нет смысла. Эта история нанесет большой урон репутации Павла. TON был одним из его больших перспективных проектов Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Один из инвесторов TON рассказал Forbes, что создатель Telegram «сольет проект через „независимую ассоциацию разработчиков“ и оставит все себе». Другой вкладчик сообщил журналистам, что рассматривал возможность возврата некоторой части средств и предоставления другой — в виде кредита для Telegram Group. Последний уверяет, что заявление Павла не изменило эти планы.

В TON инвестировали сооснователи Qiwi Сергей Солонин и «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили. По данным издания «Ведомости», в проект Дурова вложился даже сам Роман Абрамович.

Как развивался TON?

Компания Telegram начала привлекать деньги на запуск Telegram Open Network (TON) и Gram два года назад. «В течение последних двух с половиной лет разработчики компании работали над платформой TON и криптовалютой Gram, чтобы разделить принципы децентрализации, которые впервые были применены в биткоине и Ethereum, но значительно превосходят их по скорости и масштабируемости», — процитировали Дурова в «Би-би-си».

Gram планировали встроить в соцсеть Telegram, которой на тот момент пользовались более 170 миллионов человек. Так платформа TON стала бы действительно массовой. Особенно учитывая, что сейчас мессенджером пользуются более 400 миллионов человек.

Компания планировала запустить TON до ноября 2019 года. Но за несколько дней до запуска суд США приостановил выпуск Gram по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Утверждается, что компания Telegram должна была зарегистрировать продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами, но она не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.

Тогда мессенджер Telegram предложил вкладчикам подождать запуска до весны этого года или вернуть 77% от суммы вложений. В процессе суда стало понятно, что сеть готова, а инвесторы получат большую часть токенов Gram. Однако в марте суд поддержал SEC и признал Gram ценными бумагами.

«Представьте, что несколько человек скинулись на разработку золотого прииска, чтобы затем разделить золото. Потом пришел судья и сказал: „Эти люди вложили деньги для получения прибыли: они не хотят оставить золото себе, а планируют продать его другим людям. Поэтому им нельзя заниматься добычей“», — отметил Дуров.

После судов из-за TON создателя Telegram заподозрили в попытке отомстить США. Он разбил образ Кремниевой долины и привел сразу несколько причин не переезжать в Штаты.