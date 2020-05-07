Налоги, образование и слабый рынок. Дуров ответил Дудю, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин, по которым не стоит переезжать жить в американскую Кремниевую долину. Этот список он составил после фильма Юрия Дудя, где предприниматели рассказывают о преимуществах жизни в США.

В своем Telegram-канале Дуров подчеркнул, что в фильме Дудя собеседники «демонстрируют одну очень американскую черту — обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах». Он решил исправить это, и рассказать о недостатках жизни в Америке, чтобы новое поколение предпринимателей не повторяло ошибок своих предшественников и знало, к чему стоит готовится.

Дуров перечислил семь причин, по которым не стоит переезжать в Кремниевую долину.

Во-первых, США — это полицейское государство.

Несмотря на имидж страны свободы, США — жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии Павел Дуров

Он отметил, что как минимум один герой фильма Дудя сам сталкивался с несправедливыми действиями американских правоохранителей.

Во-вторых, в Америке недоступная система здравоохранения. Она неэффекктивная и дорогая, из-за чего многим мигрантам приходится ездить в Восточную Европу, чтобы лечиться — так выходит гораздо дешевле. При этом американцев нельзя назвать здоровой нацией — среди развитых стран США занимает первое место по ожирению.

В-третьих, в Кремниевой долине ограничена культурная жизнь.

«Кремниевая долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью», — подчеркнул Дуров.

Он отметил, что ближайший город — Сан-Франциско — тоже нельзя назвать большим. Однако при этом в нем высокий уровень преступности и большое количество бездомных. Создатель «ВКонтакте» и Telegram подчеркнул, что единственный раз в жизни на него напали именно там, причем посреди дня.

Четвертая причина, по которой, по мнению Павла Дурова, не стоит переезжать в Кремниевую долину — посредственное среднее образование.

«Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран)», — пояснил Дуров.

Он подчеркнул, что все призовые места на чемпионатах мира по информатике Америке приносят этнические китайцы, которые получили образование у себя на родине, а затем переехали в США.

Пятая причина, которую назвал бизнесмен — высокие налоги. Он подчеркнул, что Америка — это единственная страна, которая продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они оттуда уехали.

США — страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. Паспорт США — это экономическое крепостное право, которое всегда с Вами независимо от того, в какой точке земного шара вы живете Павел Дуров

Кроме того, в Кремниевой долине дорого обойдется не только покупка жилья, но и ведение высокотехнологического бизнеса. Дуров отметил, что предприниматели-мигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Он подчеркнул, что местные программисты «дороги и избалованы». Кроме того, они не всегда могут сфокусироваться на конкретном задании из-за постоянных посторонних предложений и идей.

Последней, седьмой причиной, по которой не стоит переезжать в Кремниевую долину, Дуров считает слабые перспективы американского рынка. Он отметил, что еще 20 или 10 лет назад казалось, будто лишь из Кремниевой долины можно запустить все глобальные проекты. По его мнению, именно так все и было, но сейчас положение дел изменилось. Сейчас самые удачные проекты запускают за пределами Америки.

В пример Дуров привел TikTok с 800 миллионами пользователей, а также Telegram с 400 миллионами активных пользователей. Еще сильне «перегретость и зарегулированность» американского рынка подчеркивает Индия. На прошлой неделе ее стартап Byju достиг капитализации в 10 миллиардов долларов. Дуров уверен — сейчас именно Индия представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок.

«Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня — сродни покупке актива на пике стоимости», — заключил Дуров.