Telegram обвинили в новом нарушении закона в США

Согласно представленным счетам, 20 июня 2018 года компания Da Vinci Capital продала токены Gram на более чем два миллиона долларов фонду ITI Funds. Сразу две сделки по продаже токенов провела Gem Limited. В июля фирма продала Gram на 7,2 миллиона евро Goliat Solutions и на 4,5 миллиона долларов компании Space Investments Limited.

По версии комиссии это говорит о том, что Telegram собрал больше 1,7 миллиарда долларов инвестиций или же не смог получить необходимую сумму к 29 марта 2018 года, когда ICO завершилось. В случае последнего варианта, путем незаконной продажи токенов Telegram получал необходимые деньги.

Кроме того Telegram не выполнил правила, которые требуют, чтобы продавец токенов следил за покупателями, чтобы они не продавали с последующем получением комиссии. Таким образом SEC пытается доказать, что токены Telegram попадают под определение ценных бумаг. В этой связи комиссия снова требует раскрыть информацию по банковским операциям на время проведения ICO.

Также комиссия отметила, что из тех данных, которые ей удалось получить, она выяснила, что в августе 2018 года Telegram заплатил 1,2 миллиона долларов третьей стороне, которая продала Gram на вторичном рынке. Ранее создатели криптовалюты это отрицали.

Ранее рассматривавший дело судья Кевин Кастел разрешил Telegram не раскрывать информацию о проведенных транзакциях по продаже токенов. Однако компанию обязали представить доказательства того, что эти данные защищены банковской тайной. Однако SEC заявила, что благодаря инвестициям на американском рынке Telegram получил 424,5 миллиона долларов. При этом разрешения на проведение финансовых операций у компании не было

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров вместе со своей командой ведет разработку криптовалюты Gram, которая которая будет работать на блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON).

Для того, чтобы профинансировать создание платформы и криптовалюты он продал инвесторам 2,9 миллиарда цифровых токенов. После запуска TON инвесторы смогут обменять купленные токены на зарезервированные для них Gram. Однако SEC считает, что команда Павла Дурова действовал нелегально. Сами создатели криптовалюты заявляли, что их продукт не попадает под закон США о ценных бумагах. Кроме того, команда Telegram не станет поддерживать платформу Ton после ее запуска. Однако в будущем произойдет слияние мессенджера и кошелька для криптовалюты.