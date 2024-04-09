09 апреля 2024, 10:47
Приложение Тинькофф Банка вернули в App Store под другим названием
Приложение Тинькофф Банка «Т-Помощь» появилось в каталоге App Store
Владельцы гаджетов Apple вновь смогут скачивать софт Тинькофф Банка в официальном магазине. В каталоге App Store появилось приложение «Т-Помощь», сообщило РИА «Новости».
Его можно найти в разделе юриспруденции и бухгалтерии. Последнее обновление «Т-Помощь» загрузили 6 апреля.
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В марте 2023 года приложение Тинькофф Банка удалили из App Store для устройств на операционной системе iOS, в марте оно исчезло из Google Play. «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции» оставались доступными для гаджетов на Android. Клиенты могли скачивать онлайн-банкинг в RuStore, каталогах Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и на сайте банка.
ФАС обвинила корпорацию Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за невозможности настроить бесконтактную оплату отечественными картами и удаления приложений российских банков из App Store. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил ограничения действием санкций.
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