01 августа 2023, 11:25
Приложение Тинькофф Банка удалили из Google Play
Мобильное приложение Тинькофф Банка после введения санкций удалили из Google Play
После введения санкций США против Тинькофф Банка его мобильное приложение удалили из каталога Google Play, но оставили сервисы связи и инвестиций. В этом убедился «360».
При вводе в строке поиска Google Play соответствующего названия в результате вышли только два продукта компании — «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции». Мобильное приложение Тинькофф Банка удалили из каталога. Ранее установленная на телефон с операционной системой Android программа продолжила работать без помех.
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«Из-за ограничений Google приложения Тинькофф пропали из Google Play», — заявили в Telegram-канале компании.
Его по-прежнему можно скачать на сайте банка, в собственных сервисах брендов, например Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и Samsung Galaxy Store, или настроить доступ при встрече с представителем Тинькофф Банка.
Из Google Play ранее удалили приложения «Мегафона» и МТС Банка. С 20 июля карты Тинькофф Банка перестали работать за границей. ТАСС сообщил, что компания попала под санкции США.
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