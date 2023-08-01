Технологии 01 августа 2023, 11:25 Приложение Тинькофф Банка удалили из Google Play Мобильное приложение Тинькофф Банка после введения санкций удалили из Google Play РИА «Новости»

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После введения санкций США против Тинькофф Банка его мобильное приложение удалили из каталога Google Play, но оставили сервисы связи и инвестиций. В этом убедился «360».

При вводе в строке поиска Google Play соответствующего названия в результате вышли только два продукта компании — «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции». Мобильное приложение Тинькофф Банка удалили из каталога. Ранее установленная на телефон с операционной системой Android программа продолжила работать без помех.

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«Из-за ограничений Google приложения Тинькофф пропали из Google Play», — заявили в Telegram-канале компании.

Его по-прежнему можно скачать на сайте банка, в собственных сервисах брендов, например Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и Samsung Galaxy Store, или настроить доступ при встрече с представителем Тинькофф Банка.

Из Google Play ранее удалили приложения «Мегафона» и МТС Банка. С 20 июля карты Тинькофф Банка перестали работать за границей. ТАСС сообщил, что компания попала под санкции США.