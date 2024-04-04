Эксклюзив 04 апреля 2024, 14:30 «Культ устройств». В России предложили регулировать рынок товаров Apple Аналитик Бархота усомнился в возвращении россиянам доступа к системам iOS Christian Charisius/dpa / Global Look Press

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Ограничения, с которыми столкнулись российские пользователи устройств Apple, связаны не только с самой компанией, но и с провайдерами банковских услуг. Об этом «360» рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Парадокс Apple в России

Таким образом аналитик прокомментировал сообщение о том, что ФАС увидела в действиях корпорации Apple признаки нарушений. Он также объяснил, почему ситуацию нельзя решить только с помощью судебных инстанций.

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«В данном случае это не только компания Apple и ее продукция, но и операторы платежной системы по всему миру, которые в виду санкционных ограничений ограничивают транзакции россиян», — отметил он.

Бархота пояснил, что в России возник парадокс: с одной стороны, иностранная корпорация ограничивает работу некоторых сервисов для граждан, а с другой — ее продажи в стране только растут.

«Вместо этого у нас идет определенный культ устройств Apple в части того, что истеблишмент и элита обладают устройствами Apple, а не андроид, и это все культивируется», — указал аналитик.

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Устройства по-прежнему свободно продаются

Эксперт предложил выделить больше преференций другим компаниям, которые поставляют технику на Android. Специалист сравнил устройства Apple c вином из стран НАТО. По его словам, Россия недавно серьезно увеличила акцизы на алкоголь из недружественных государств, но никак не стала ограничивать американскую корпорацию, производящую гаджеты.

«В этой связи здесь было бы правильно ввести какую-то отчетливую позицию с точки зрения регулирования рынка самих этих смартфонов и гаджетов», — поделился мнением Бархота.

Он также добавил, что страна является важным рынком сбыта для Apple, и рестрикции окажут на американскую компанию существенное влияние.

«Торговых ограничений для устройств Apple нет. Более того, они свободно ввозятся и продаются и по прямому, и по параллельному импорту», — подчеркнул Бархота.

Судом проблему не решить

Эксперт также предположил, чем закончится судебное разбирательство с корпорацией из-за ограниченных в России сервисов. По его мнению, для решения этой проблемы потребуется долгая дискуссия в разных плоскостях, в том числе по теме торговых ограничений.

«Судебная инстанция, к сожалению, не несет административный вес, который способен устранить технологические ограничения и уж тем более действия санкций», — заключил собеседник «360».

Ранее ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Несмотря на то, что многие россияне покупали технику во время официальных продаж, они потеряли доступ к функционалу для получения услуг. Компания также удалила из официального магазина приложений мобильные версии многих банков.