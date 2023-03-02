Общество 02 марта 2023, 09:21 Приложение Тинькофф Банка удалили из App Store Приложение подпавшего под санкции Тинькофф Банка пропало из App Store РИА «Новости»

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Приложение Тинькофф Банка пропало из магазина приложений для iOS-устройств App Store. В конце февраля финансовая организация подпала под санкции Евросоюза.

В компании призвали сохранять спокойствие. Уже скачанные приложения будут работать как обычно, подчеркнули в банке. Помимо этого, пользователи могут пользоваться личным кабинетом на сайте «Тинькофф».

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Также представители финансовой организации призвали не скачивать приложения из неофициальных источников, так как это может быть опасно.

Ранее из App Store пропал сервис бесконтактной оплаты МТС Pay. Помимо этого, мобильное приложение МТС Банка стало недоступным и в Google Play.

Ранее установленные приложения продолжили работать в обычном режиме. Пользователям также напомнили, что они могут пользоваться онлайн-банком.

Новые санкции против физлиц и ряда компаний из России, среди которых были и несколько банков, ввели в рамках 10-го пакета санкций. После этого банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург» предупредили клиентов, что у россиян за границей могут не работать карты Union Pay.

Помимо Тинькофф Банка, под новые санкции подпали Альфа-банк и Росбанк. В компании пока никак не прокомментировали исчезновение своего приложения из App Store.