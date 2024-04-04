Технологии 04 апреля 2024, 10:25 ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства ФАС потребовала от Apple объяснить ограничение доступа платежных систем к IOS Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search / Global Look Press

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Корпорация Apple должна предоставить ФАС свою позицию касательно ограничений доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если россияне купили технику во время официальных продаж. В ФАС подозревают американскую компанию в том, что она своими действиями нарушает антимонопольное законодательство.

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«Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS», — указали в пресс-службе.

Признаки нарушений также нашли в том, что корпорация удалила из AppStore мобильные приложения многих банков.

Ранее из AppStore пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!». Из магазина приложений также исчезли все сервисы банков, против которых США вводили санкции.