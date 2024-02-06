Технологии 06 февраля 2024, 11:59 Премиальными смартфонами Huawei Mate 60 пожертвовали ради искусственного интеллекта Reuters: Huawei замедлил выпуск смартфонов ради производства чипов для ИИ Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Китайская компания Huawei Technologies сделала производство чипов для нейросетей приоритетным направлением. Ради этого пришлось замедлить выпуск премиальных смартфонов Mate 60, сообщил источник агентства Reuters.

Huawei использовал одно и то же предприятие для производства двух видов чипов — Ascend AI для нейросетей и Kirin для смартфонов, которые конкурировали с iPhone от американской компании Apple. Из-за низкой доходности и роста спроса на чипы для искусственного интеллекта руководство компании решило сместить акцент на первые.

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«Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта в сочетании с производственными ограничениями вынудил китайского технологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных телефонов Mate 60», — сообщил источник агентства.

Примерно 90% китайского рынка чипов принадлежали американской Nvidia. США ввели антикитайские санкции и ограничили стране доступ к передовым технологиям. Тогда местные власти сосредоточились на поддержке собственных производителей и стимулировали спрос на их продукцию. Из всех доступных в Китае чипы Ascend от Huawei стали самыми конкурентоспособными.

Китай призвал США прекратить продвигать миф о китайской угрозе. Эту тему обсуждали во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.