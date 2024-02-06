06 февраля 2024, 11:59
Премиальными смартфонами Huawei Mate 60 пожертвовали ради искусственного интеллекта
Reuters: Huawei замедлил выпуск смартфонов ради производства чипов для ИИ
Китайская компания Huawei Technologies сделала производство чипов для нейросетей приоритетным направлением. Ради этого пришлось замедлить выпуск премиальных смартфонов Mate 60, сообщил источник агентства Reuters.
Huawei использовал одно и то же предприятие для производства двух видов чипов — Ascend AI для нейросетей и Kirin для смартфонов, которые конкурировали с iPhone от американской компании Apple. Из-за низкой доходности и роста спроса на чипы для искусственного интеллекта руководство компании решило сместить акцент на первые.
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«Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта в сочетании с производственными ограничениями вынудил китайского технологического гиганта сделать приоритетом ИИ и замедлить производство своих премиальных телефонов Mate 60», — сообщил источник агентства.
Примерно 90% китайского рынка чипов принадлежали американской Nvidia. США ввели антикитайские санкции и ограничили стране доступ к передовым технологиям. Тогда местные власти сосредоточились на поддержке собственных производителей и стимулировали спрос на их продукцию. Из всех доступных в Китае чипы Ascend от Huawei стали самыми конкурентоспособными.
Китай призвал США прекратить продвигать миф о китайской угрозе. Эту тему обсуждали во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.
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