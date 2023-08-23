Технологии 23 августа 2023, 07:24 Huawei запустила секретные производства для обхода санкций США Bloomberg: компания Huawei обошла санкции США с помощью тайных производств Unsplash

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Компания Huawei для обхода американских санкций открыла множество секретных производств с другими названиями по всему Китаю. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Компания Huawei <…> получает около 30 миллиардов долларов государственного финансирования от правительства и своего родного города Шэньчжэнь <…> и приобрела как минимум два существующих завода и строит еще как минимум три», — заявили в американской ассоциации производителей полупроводников Semiconductor Industry Association (SIA).

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Корпорация с помощью переименованных компаний продолжила развивать технологические мощности вопреки санкциям. С помощью этой уловки Huawei закупила американское оборудование и материалы для производства чипов.

Данные о секретных производствах компании вызвали беспокойство в администрации президента США Джо Байдена. Соединенные Штаты могут усилить экспортный контроль для Китая.

Ранее Глава Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания смогла подстроиться под санкции США. За три года она заместила 13 тысяч комплектующих и перепроектировала около четырех тысяч печатных плат.