Технологии 19 марта 2023, 02:00 Huawei заместила 13 тысяч комплектующих за три года санкций США Глава Huawei: компания перепроектировала около 4 тысяч печатных плат за три года санкций Pixabay

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Глава Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй сообщил, что компания сумела подстроиться под санкции США, введенные в 2019 году. За это время она перепроектировала порядка четырех тысяч печатных плат и заместила более 13 тысяч комплектующих, сообщило Reuters.

Процесс производства новых плат, которых коснулись ограничения, уже стабилизировался. Только в 2022 году Huawei инвестировала порядка 23,8 миллиарда долларов в исследования и разработки. По мере увеличения прибыли организация будет повышать и эти расходы.

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Компания создала в минувшем году уникальную систему планирования ресурсов предприятия. Она позволяет выполнять основные бизнес-функции, которые включают финансовые вопросы, цепочку поставок и производственные операции.

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В декабре сообщалось, что китайская компания Huawei ликвидирует в России технологическое подразделение Enterprise Business Group, отвечающее за разработку решений в сфере информационно-коммуникационных технологий для крупных организаций.