Санкции против Китая. Возможна ли война между Западом и КНР | 360°

Мир 31 октября 2022, 19:05 США и ЕС задумались о санкциях против Китая. Но неясно, чья экономика пострадает сильнее Политолог Крутаков: Запад может ослаблять КНР с помощью локальных конфликтов Unsplash

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Европейцы и американцы изучают возможность ввести санкции против Китая. Однако чтобы подмять доминирующий рынок КНР, нужно выстроить свой, с дешевой рабочей силой и большими возможностями производства. Противостояние нарастает, но до открытой войны дело, скорее всего, не дойдет: китайцев попытаются ослабить с помощью Тайваня, КНДР и Южной Кореи.

Антикитайские санкции на подходе

Чиновники из Соединенных Штатов Америки и Евросоюза во время обсуждения повестки декабрьского торгового форума задумались над тем, чтобы ввести экспортные ограничения против Китая. По словам журналистов Bloomberg, за основу решили взять опыт антироссийских санкций.

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Со стороны Европы эту идею активнее всех поддерживает Германия. Однако большинство стран ЕС предлагают сначала тщательно изучить рынок, выделить товары, которые Пекин мог бы использовать для укрепления военного потенциала, а потом ввести на них эмбарго.

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Экспортный контроль считается самым эффективным инструментом для подрыва арсенала России и замедления Китая в глобальной технологической гонке. США уже запретили своим компаниям продавать некоторые чипы китайским фирмам.

Публичное достояние

Нереальные фантазии Запада

Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев в разговоре с «360» отметил, что подобные прожекты стран Запада носят исключительно популистский характер и не имеют никакого отношения к реальности.

Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, Китай не в том состоянии, чтобы бояться каких-то санкций, тем более вторичных. Он всегда может ответить зеркально, и еще неизвестно, какая экономика от этого больше пострадает. Сергей Санакоев.

К тому же невозможно запретить Китаю торговать с Россией, особенно учитывая общую сухопутную границу между ними, напомнил аналитик. При этом расчет между странами будет исключать какую-либо западную валюту, в том числе доллары США.

Публичное достояние

Большой Запад

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков пояснил, что доминирующий рынок Китая не оставляет Европе и США большого выбора. Придется либо покориться, либо воссоздать похожий сектор экономики с помощью дешевой рабочей силы.

«Для этого им нужна какая-то периферия. Это может быть Латинская Америка или даже Бразилия и Африка. Многие производства из КНР сейчас переводят во Вьетнам и другие азиатские страны», — уточнил Крутаков.

Однако, по мнению собеседника «360», с учетом нарастания проблем с Тайванем неясно, насколько этот регион будет способен функционировать в безопасном режиме и снабжать Запад товарами народного потребления.

США жестко играют на разделение — на создание нового проекта Большого Запада, куда войдут та же Латинская Америка в соответствии с доктриной Монро и Европа. Основные бои они ведут сегодня за Ближний Восток как за ресурсную базу. Леонид Крутаков.

Весь мир уже был свидетелем действий американцев в Ливии, Сирии, Ираке, заметил Крутаков. Есть еще Африка — континент с редкоземельными металлами, которые несут ключевое значение в финансировании зеленой энергетики.

«Поэтому мирное сосуществование Китая и Соединенных Штатов Америки в рамках единой экономической модели невозможно. Это понимают уже обе державы: у них слишком разнятся политические цели и задачи», — сказал политолог.

Публичное достояние

Прямого конфликта не будет

У Китая нет выхода, кроме как воссоздавать финансовый транзакционный сектор экономики, считает Крутаков. А у США, в свою очередь, нет вариантов, помимо выстраивания экономики по производству товаров народного потребления.

«Не думаю, что прямой военный конфликт между США и Китаем возможен. На последнем съезде Компартии КНР поставлена задача к 2027 году сделать свою армию сильнейшей. Думаю, они ее решат, может быть, даже на два года раньше», — сказал эксперт.

По его словам, внешних полигонов для локальных конфликтов достаточно: Тайвань, Южная и Северная Корея, множество территориальных споров по островам. Запад будет создавать там точки напряжения, которые, как и в случае с Россией, отвлекут Китай.